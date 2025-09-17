ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

害鄰居有新房卻無法住？　「饒河街王永慶」後代回應了

合建案一波三折，鄰居A先生希望事情能圓滿，讓他早日入住新屋。

合建案一波三折，鄰居A先生希望事情能圓滿，讓他早日入住新屋。

圖、文／鏡週刊

C小姐表示，陳泰源為家人爭取權益沒問題，但打著居住正義的口號賣慘，被建商點名是「會吵的地主」有糖吃，為了反駁建商，陳在粉絲團發文，指其他地主是「年紀大到沒精力耗，只好妥協；窮到只剩下房子，沒錢打官司」，鄰居被陳家拖累，咬牙苦撐，陳不提父母可換到近5億元新房，卻拿著鄰居的慘況槓建商，鄰居即便覺得話語傷人，但因為沒錢沒勢，無法反駁，十分心酸。

A先生的妻子說：「我丈夫70幾歲了，被舊建商騙了之後，一直悶悶不樂，後來還被裁員，新建商願意讓我們換屋，他一直很期待，但幾年過去，現在兒子還生了大病，丈夫的心情更鬱悶、身體更差，每週洗腎3次，洗完腎還得使勁爬5樓，我們很心酸，也不知找誰訴苦，只希望這次協調能圓滿，讓我們早日脫離這場是非。」

舊建商與陳家約定多給5％坪數、月付28萬元租屋補貼，條件十分優渥。（讀者提供）

舊建商與陳家約定多給5％坪數、月付28萬元租屋補貼，條件十分優渥。

B先生也強調，陳家一開始跟建商打官司，鄰居們其實挺陳家，陳父說新建商想搞一屋二賣、吞掉房子，為了取信大家，陳父還寫下聲明，要銀行答應讓無爭議的鄰居先過戶，但後來又改口不認，把責任推給新建商，讓鄰居對建商很不滿，陳父還邀鄰居一起提告，直到最近有人聯絡銀行，才知道陳父在搞鬼，老鄰居的信任全沒了。

陳父遭控2年前寫聲明書，請銀行讓無爭議的鄰居先過戶，後來卻改口不認。（讀者提供）

陳父遭控2年前寫聲明書，請銀行讓無爭議的鄰居先過戶，後來卻改口不認。

C小姐說，鄰居們認為，陳父利用他們當作籌碼，威脅建商讓步，但他們不像陳家有錢有閒，可以跟建商耗，只求換到一處棲身之所，不像陳泰源跟建商對槓，是為了爭取超過18間房子，陳的行為叫賺錢，而非公平正義。

針對指控，陳泰源不以為然，他說就是有爭議才會打官司，沒有所謂的無爭議，認為是建商在搞鬼，為了掩蓋建案地下室漏水等問題，才把無法過戶的責任推給他們家，覺得建商玩文字遊戲耍鄰居，非常可惡，至於合約細節，陳認為他不是簽約的地主，無法評論，強調絕對沒有刻意隱瞞部分事實、混淆視聽。

陳母則是喊冤表示，2年前替鄰居著想才答應寫聲明書，當時建商不同意讓鄰居過戶，陳家後來才會要求，認為建商日後若要過戶無爭議房產，需一視同仁，陳家也要一併過戶。

陳母提到，二審判決下來後，曾問過建商是否上訴，對方律師說不會，最後仍提上訴，陳家日前也提出上訴，因此銀行判定官司結束後再處理，她並未阻擋。

陳母也指控鄰居設局陷害他跟丈夫，起初說好要一起提告，對方說因為不清楚狀況想請律師說明才約碰面談，卻被偷錄音。

陳母也強調並未隱瞞部份事實，公婆留下的祖產土地70坪，鄰居跟陳家不同，狀況較特殊，陳家先前每月靠收租可以進帳40萬，幾年下來已犧牲700萬。

陳母也強調公婆只留給他們一間透天厝，近年為了打官司，花了不少錢還要租房子，散盡千金，夫妻都已退休，日子也不好過。


