總底價12億僅標脫3千萬　高市Q3標地買氣凍結

▲高雄市地政局17日舉辦第3季土地標售，總標售金額僅3300萬元，買氣冷颼颼。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制上路即將滿1年，高雄市地政局17日舉辦第3季土地標售，合計推出5標5筆土地，總底價達12億2136萬元，最終僅吸引2封標封，最受建商矚目的2標均無人投標，最後僅標出2筆小地，總標售金額3300萬元，買氣冷颼颼。

高雄地政局表示，Q3開發區土地標售，共計推出5標5筆建地，17日開標，合計總底價12億2136萬7279元，最終開標僅2封標封投標，總標售金額3355萬元，且均為地坪不到50坪的「小地」，脫標率40%。

此次最受建商矚目的2標，1標位於小港第89期重劃區，面積約973坪，底價5億6723萬元，另1筆位於高雄大學區段徵收區，面積約1000坪，底價6億123.9萬元，以無人投標流標收場。

標號 區域 坪數 得標金額(元) 單價(萬) 買家 2 仁武區 41.18坪 1610萬 39.1 自然人 5 楠梓區 24.82坪 1745萬4162 70.3 上鋌營造

▲高雄市Q3土地標售得標名單。（ETtoday製表）

富住通商用不動產研展部經理許值瑋表示，雖然9月1日起申請的新青安貸款額度不受《銀行法》72條之2限制，但是建商仍持續觀望，加上中央銀行理監事會18日登場，市場持續觀察房市調控政策，因此買氣愈冷也不意外。

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷表示，此次開標前外界相當關注的高大特區千坪地，緊鄰2022年信義房屋旗下信義開發標下的1800 坪土地，當時得標單價70.9 萬元，創高大特區單價新高，此次Q3釋出的土地，單價僅60.1萬元，降幅達14%，仍是無人投標。

陸炤廷分析，原因不在於土地本身，而是「建商態度全面保守」。首先，目前銀行土、建融資緊縮，貸款環境不明朗，使得建商在資金調度上顯得更加謹慎；其次，雖然新青安貸款鬆綁，但對於開發商大額資金需求並無幫助，因此寧可「保留現金」，等待市場趨勢更清晰，再考慮進場。

