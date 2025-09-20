七期建商搶灘新興重劃區　推低門檻住宅磁吸首購客

▲7月進場的新案太平新光重劃區「由鉅敘真」祭出2、3房，吸引不少區域客進場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年來，知名建商紛紛將戰線擴張至四期、五期、中科、北屯、潭子與太平等地，專家指出，台中消費者對於品牌的認同度非常高，幾乎每一案在當地都創下新高價，在價格上也有一定的支撐力。

其中，7月進場的新案太平新光重劃區「由鉅敘真」，祭出2、3房，吸引不少區域客進場。據了解，由鉅新案土地原規劃為醫院的土地基地，因中國醫BOT計畫誕⽣而暫緩開發。後續才決定將這片⼟地轉化為純住宅建案「敘真」。

▲由鉅建設唯一跨出市中心的個案推出的代表性作品，創下當地新高。（圖／記者陳筱惠攝）

而觀察此波七期建商出走，土地供給稀少且地價高漲，讓建商在取得成本與產品定價上都面臨壓力。在地開發商表示：「一味留守七期，不僅難以大量推案，價格也恐讓一般高資產族群卻步。因此，建商必須尋找新舞臺，以延續品牌影響力。」

由鉅建設董事長林嘉琪直道：「『敘真』是由鉅跨出市中心、於新興區域推出的代表性作品。無論在選地、規劃或建材，都以細膩與精緻為準則。感謝市場的信任與支持。」

實際上，該案尚未有實價登錄揭露，但據現場指出，目前銷售順暢，下一波實登將揭露80~90戶，品悅大勢負責人邱子蘅表示：「台中消費者對於品牌的認同度非常高，這些七期的頂級建商跨出區域後推出的個案，在規劃上也都非常用心，甚至是成為品牌代表作品，也因為量體相對少，在價格上也有一定的支撐力。」

不只由鉅，七期豪宅指標建商聯聚建設、也推出「理仁泰舍」與「理仁奕舍」，成交均價約落在70.17萬元與64.75萬元。豪宅龍頭寶輝建設，也前進中科生活圈與北屯機捷特區，推出「寶輝VILLAGE」以及「THE SPRINGS」，均價約52.98萬元至66.8萬元之間，打破豪宅僅屬七期的傳統印象。

