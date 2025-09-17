租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付出代價」：已有房客被漲租30%

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部日前拋出「租賃專法」修法四大方向，包含「租期保障最短三年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請補貼」、「免費法扶處理糾紛」。房地產達人「帥過頭」就發文直言，「期待已久的租屋正義來了」，卻話鋒一轉「正義是你要付出代價」，引發話題。

帥過頭在貼文中寫到，內政部本9月8月提出「租賃專法」新修法四大方向，豈料消息一出，他就聽說已有房東立即反應，告知房客要漲租30%。他指出，歐、美、日房租超級貴，就是因為「課稅，有所得必須繳稅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示自己贊成這點，但以前政府不管，房東逃稅、租客不申報補貼，才讓租金相對便宜，「若是政府什麼都不做，我會感謝政府。」帥過頭最後還舉例，民國100年時，到倫敦、新加坡工作的狀況，房租常佔掉薪水一半以上，感嘆「居住正義來的時候，期待你租得起房子。」

貼文引發討論，就有網友表示，「自從租屋補助，房租早就已經漲一波，我租一間條件很差的3.5坪小套房，沒有對外窗6500元（通常5000內），6500還是我一口氣半年繳」、「房價漲，房貸利率漲，房屋稅漲，房租很難不漲」、「這就跟課關稅一樣，政府稅收增加，貨物/服務提供者也不是笨蛋，自然轉嫁給消費者/租屋族負擔。」

也有人認為，「市場供需才是黃金定律」、「買房買不起、租房也租不起」、「漲工資／加稅／漲房螺旋，直到恐怖平衡，不可能兩面討好，我全都要。」呼籲政府應該從增加社會住宅、推動空屋稅下手，而不是用修法讓矛盾加劇。整起事件，也再度把「居住正義」推上輿論戰場。