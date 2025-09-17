3大風險環伺　台中928大檔推案量腰斬

▲台中市928檔期預估高標案量約600億元，相比去年1200億元大減50%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市928檔期恐不樂觀，根據台中市建築公會統計，全市預估高標案量約600億元，與去年總銷1200億元相比，直接腰斬50%，也有業者傳出外圍蛋白區不少「微型建商」以不推案應變市場。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台中市建築公會數據，928檔期全市預估高標案量約600億元，相比去年高標1200億元減少50%。市調委員指出：「仍是受到景氣、政策因素影響，且600億元中，尚存在不確定進不進場的個案，實際數據可能還高估了。」

據了解，今年928檔期，最大單一建案為地標商辦「聯聚中衡大廈」，總銷超過200億元，就占全市1/3案量。

▲新成屋、中古屋、預售屋市場價差已經拉大，不是只有民眾借不到錢，建商也借不到錢，更開不了案、開工還賣不出去。（圖／記者陳筱惠攝）

去年下半年，受到政策與限貸影響，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章就預言：「開案狀況得視景氣而定，不排除從928（2024年）賣到928（2025）年。」實際觀察，自去年下半年房市景氣反轉後，大張旗鼓開案的預售案，確實買氣停滯。甚至2025年至今的台中市銷售筆數，更不及2024年單月表現。

大台中不動產建築開發商業同業公會理事長蕭成忠觀察：「首先，消費者對預售屋的信任度降低，因政策的不確定性太高，民眾失去對金融制度的信賴，不知道何時政策一轉彎，就會再陷入交易風暴。」

其二，18個月的開發期限，讓手上有貸款壓力的「微型建商」，只能先求開工，後求銷售，但銷售率與建融綑綁，演變成前債未還、後債追趕的困境，過去以小案百花齊放的海線地區來說，就已經有不少建商乾脆縮手不幹了，避免進入欠債、倒債風險。

至於這個比例與數量，蕭成忠說：「無法預估，有的開發商保留公司行號，未來還是有機會伺機推案，但也有建商已經預告，案子做完就不打算繼續，要工班們自行尋找新的工作機會。最爛的結果，則是中小型建商『倒成一片』。」

最後，蕭成忠說：「從供給面來說，近期市場說房市首購族水龍頭打開會影響買氣，但實際觀察對預售市場影響不大。現在不是只有民眾借不到錢，建商也借不到錢，更開不了案，開工還賣不出去，使得建商供給推案降低。」

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎