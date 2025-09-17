現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞灣3.6萬坪地全流標

▲高雄亞灣的大地主中石化，為償還借款與充實營運資金，17日委託戴德梁行一口氣標售亞灣94期重劃區的3.6萬坪建地。（圖／翻攝自戴德梁行）

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣的大地主中石化，為償還借款與充實營運資金，17日委託戴德梁行一口氣標售亞灣94期重劃區的3.6萬坪建地，該筆土地共有2種標售方式，投資人除了可一次入手，也被分割為6個獨立標案，可分標出售，降低購買門檻，最終均以流標收場。

中石化7月以重訊公布，為充實營運資金及償還借款，該公司董事會通過處分部分高雄市投資性不動產土地，17日委託戴德梁行標售，最終均無人投標，以流標收場。而中石化也以重訊公布：「本次處分標的未脫標，將持續積極辦理處分事宜。」

此次中石化委託戴德梁行標售的亞灣94期重劃區3萬6330坪建地，土地使用分區為特貿5，根據標售公告，基地位於中山三路、時代大道、中華五路口，共有2種標售方式。

分為合併標1件，可一次入手3.6萬坪土地，以及獨立標6件，把該筆3.6萬坪土地分割為6件獨立標，降低投資人入手門檻，戴德梁行未透露合併標底價與獨立標底價。

而此次標售範圍內的「迪卡儂運動器材旗艦店」，為中石化提供土地，一功營造負責興建，甚至將是南台灣最大運動商場，也出現流標。據業界透露，合併標總底價約308.81億元，單價約85萬元，創單一標案最高金額紀錄。

▲「迪卡儂運動器材旗艦店」為中石化提供土地，一功營造負責興建，並與迪卡儂合作打造的南台灣最大運動商場，此次也流標。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，此次中石化所標售的亞灣特貿五土地，屬於經貿用地，只有20%可興建住宅，其餘的80%須以商業、百貨、零售、貿易、餐飲等商業設施為主。

因此，沒有特殊用途的建商都興緻缺缺，除非建商願意結合商場一起開發，才會提升投資意願，在目前土、建融資限貸下氛圍，全數流標也不意外。

陳又齊分析，該區位於亞灣，地段精華，附近就是夢時代購物中心、捷運凱旋站、藏壽司、碳佐麻里，隔著中山路正對面就是要搬走的205兵工廠，完成區段徵收後將以「亞洲新灣區國際金融商辦」為核心。

亞灣雖發展藍圖明確，但目前區域空地仍多、居住人口未能有效提升，商業消費動能尚未成型，在地人士直言：「畢竟單價85萬元仍偏高，短期內難以吸引建商出手。」

