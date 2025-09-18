千萬租客再現！　遊戲業搶進七期市政路商辦

▲大型遊戲公司豪擲年租金近千萬元，承租七期市政路整層商辦。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
大型遊戲公司豪擲年租金近千萬元，承租七期市政路整層商辦，據實價登錄揭露，位於市政路上的「豐邑都心廣場」22層整層出租給遊戲業，月租總價82.3萬出租，換算年租金逾988萬元。
據實登揭露，位於市政路上的38層樓摩天商辦出現大咖租客，22層總面積672.39坪，含25個車位，以單價1226元、月租總價82.3萬出租，換算年租金逾988萬元成功招租，經查出手豪擲的業者為奧探遊戲科技。
不過該層樓，過去為台中知名水龍頭零組件專業製造商橋椿金屬持有，該公司於2022年以售後租回方式，處分辦公室22樓~23樓及52個停車位，當時稅後處分利益約1億元，而買家為台灣人壽，交易金額為6.16億元。
▲業者認為，在當前住宅市場受政策調控影響顯著，買氣疲軟，但相較之下，商辦市場表現可圈可點。（圖／記者陳筱惠攝）
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為：「七期為台中最具代表性的豪宅與商辦聚落，除鄰近市府、百貨商圈與主要幹道，交通便利，在當前住宅市場受政策調控影響顯著，買氣疲軟，但相較之下，商辦市場表現可圈可點，尤其自用型需求在企業轉型與總部設置浪潮下持續擴張，成為市場支撐主力。」
其中，台中商辦市場屢創驚奇，以七期為核心，在買賣的部分包含「聯聚中雍大廈」吸引中部隱形冠軍企業及金融業者購置總部，帶動產品規格與價位向上提升，甚至超越當地豪宅市場。
預售商辦如主打微型彈性坪數的「市政壹號廣場」每月仍能穩定維持3億元以上的銷售量撐住中台灣房地市場，另外則是具有綠能特色的「允將TST台灣之鑽」則於去年底站穩每坪90萬元價位，顯示區域辦公產品具高度價值認同。
▼ 市政路再現千萬租金。
|樓層/物件名稱
|樓層
|總面積(坪)
|車位數
|每坪月租金(元)
|月租總價(萬元)
|年租金(萬元)
|承租業者
|市政都心廣場
|22
|672.39
|25
|1226
|82.3
|988
|奧探遊戲科技
|誠品480
|10~12
|約3000
|N/A
|1200
|360
|4320
|愛司摩爾（ASML）
|誠品480
|8~9
|約2000
|N/A
|1400
|280
|3360
|東京威力科創
七期資深房仲廖香婷則認為：「近年七期辦公市場需求持續穩定，承租客群逐漸從傳統金融與建設產業，擴充至遊戲、科技與新創企業，新經濟產業聚落也逐步誕生，凸顯企業願意支付高額租金搶進七期，代表其對中台灣市場前景的高度看好。」
▲新經濟產業聚落逐步誕生，凸顯企業願意支付高額租金搶進七期，代表其對中台灣市場前景的高度看好。（圖／記者陳筱惠攝）
另外廖香婷說：「仔細觀察，該物件交易金額包含稅，單價1200元來說是滿優惠的，大坪數單價低，目前七期很少整層出租，千萬租賃集中在數字科技、半導體業，如科技大廠愛司摩爾（ASML）也租下七期『誠品480』10樓至12樓3個樓層，每坪月租金同樣約1200元、而樓下8~9約2000坪面積則由東京威力科創承租，每坪月租金約1400元，換算每月租金高達280萬元。」
