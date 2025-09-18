ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

最新電費來了「真的只要198元」 她冷氣每天吹7小時！曝省電絕招

▲電表，電錶，電力，台灣電力公司，停電，限電，用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO分享夏季電費竟只要198元。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人最怕收到夏季電費單，就怕荷包大失血！而一名女網友分享，晚上吹冷氣7小時、全天開3支電扇，加上日常煮飯洗衣，這期電費竟只要198元。文章一出，網友驚呼真的好便宜，同時好奇為何可以如此便宜？原PO解釋家裡是老公寓，使用節能冰箱、不囤食物、電風扇也只吹中等風量而已。

一名女網友在Threads表示，家裡只有晚上8點到凌晨3點會開冷氣，以及3支電風扇全天開著，當然也會煮飯、洗衣服等，但最新電費竟只要198元。

原PO熱心分享，帳單上的流動電費為314元加上公共設施電費21元，再扣掉節電獎勵137元，因此這期電費200元有找，讓她大讚「我們台灣電費超級便宜！」

底下網友驚呼，「好便宜！我家舊公寓沒電梯，冬天電費還要700、800元」、「我媽家2、3樓晚上有吹電扇、洗澡，都繳基本費80幾元，有時扣除節電獎勵是0元，1樓則是幾百元」。

但也有人疑惑反問，「不太可能，有可能數字抄錯」、「公共設施電費21元？老公寓嗎」、「家裡沒有用冰箱嗎」。原PO回應，家裡是老公寓，而且買節電冰箱，盡量不囤積食物，加上家人都是長輩，電風扇風量也只開中量。

事實上，粉專《台電電力粉絲團》曾指出，冰箱是家裡全年無休24小時運轉的家電，要避免耗電，就是讓冰箱內部留住冷空氣，機器就不須多耗電保持低溫，3個實用又省電的方法如下：

1.減少冰箱門開關次數及開啟時間

台電說，頻繁開啟冰箱門或開太久，都會讓壓縮機為了降溫多運轉而耗電，開一次冰箱，壓縮機平均會多運轉10分鐘才恢復冷藏溫度。「電粉可以這樣做～食材分類擺放，或在門上標示位置，減少開冰箱翻找食材的時間。」

2.冰箱不要塞太滿，八分滿最剛好

台電強調，若將冰箱塞得很滿，會造成冷空氣無法順利流通，降低保冷效果，「記得定期清理，讓食材看得見，冷空氣也流通。」

3.冰箱門要關緊，膠條老化要更換

使用完冰箱後，一定要將門關緊再離開，有時門乍看關上了，實際上可能有縫，最好多壓一下確認密合。台電還提醒，「定期檢查門上膠條，是否有老化變形或密合變差，避免冰箱門縫一直漏氣，影響冰箱冷度造成耗電。」

關鍵字：吹冷氣夏季電費風量節能省電

