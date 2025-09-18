搶先反應Fed降息！　美國房貸利率驟降至3年新低

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

聯準會（Fed）17日宣布降息，在預期降息心理下，美國房貸利率16日便出現大幅下降，30年期固定房貸平均利率驟降至6.13％，創下自2022年底以來新低，引發房市與投資界高度關注。

《每日貸款新聞》（Mortgage News Daily）數據顯示，房貸利率自16日以來單日下跌12個基點。該平台營運長葛拉漢（Matthew Graham）指出，目前市場的氛圍與2024年9月相似，當時利率同樣在聯準會會議前大幅下滑，市場預期幾乎百分之百會降息，但最終利率卻出現反彈。他警告，這次可能會重演當時情況，但並非必然。

在歷史經驗方面，商用不動產公司Walker & Dunlop執行長沃克（Willy Walker）在CNBC的「Property Play」播客中表示，自1980年以來，聯準會在經濟衰退期間實施的9次降息周期中，確實會拉低長期利率，例如10年期與5年期公債殖利率。然而在非衰退情境下，降息對長端利率影響有限。

沃克表示，儘管預期本輪將有至少兩次、共50個基點的降息，但這樣的操作對長端利率的實際影響恐怕不大。他強調，「我不會預測利率走勢，但我認為市場可能會出現『謠言中買進、消息公布後賣出』的反應。」

他進一步推測，一旦聯準會正式宣布降息25個基點，10年期公債可能出現拋售潮，殖利率反彈也會反映在房貸利率上，顯示市場情緒與政策預期之間仍存在變數。