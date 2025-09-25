銀座「地王」連霸20年　每平方公尺976萬元

▲明治屋銀座大樓，一樓是Dunhill。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

根據日本最新資料顯示，今年7月全國各類土地平均價格已連續四年上升。位於東京都銀座的「明治屋銀座大樓」依舊穩坐「地王」寶座，每平方公尺售價高達4690萬日圓（約新台幣976萬元）。

日本國土交通省16日公布全國「基準地價」，作為土地交易的重要參考。每年各都道府縣會針對7月1日土地價格進行調查，稱為「都道府縣地價調查」，調查結果即作為基準地價。

根據共同社中文網報導，國交省統整超過2萬1400個調查地點後指出，全國住宅、商業及工業用地平均價格較去年上漲1.5%，漲幅比2024年的1.4%略高，連續四年呈現增長。

其中，住宅用地全國平均漲幅為1%，雖然部分地區因建築成本上升增幅有限，但城市住宅及度假地區員工宿舍需求仍保持強勁；商業用地則受城市店鋪與飯店需求帶動，年增幅達2.8%。

東京、大阪、名古屋三大都市圈土地價格上漲幅度明顯，全年平均漲幅為4.3%，比去年提高0.4個百分點，其中住宅與商業用地均出現擴張趨勢。相比之下，三大都市圈以外的地方地區，土地價格連續三年微幅上升，住宅漲幅0.1%，商業地則上漲1%。

日本地價最高的「地王」仍由東京都中央區銀座的「明治屋銀座大樓」保持20年榜首，每平方公尺售價4690萬日圓（約新台幣976萬元）。住宅用地漲幅最大的地區位於北海道富良野市，因海外資金投入度假區開發，漲幅達27.1%；商業用地漲幅最高者為北海道千歲市，受到日本半導體公司Rapidus投資新晶片產線帶動，上漲31.4%。

分析指出，除住房需求穩健外，訪日外國旅客增加也刺激飯店與商業設施興建，推升土地價格。國交省相關負責人表示，日圓貶值及外資流入亦是重要因素，「海外投資者對東京都市公寓以及北海道度假地產生濃厚興趣」。