租屋市場大改革「可能要卡關」！她盼關注：房東果然反擊

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部提出《租賃條例》修法，保障房客最短租期3年、不得拒絕設籍報稅與申請補助、租金調漲須提早6個月通知且不得超過指數上限。時代力量黨主席王婉諭直言，「這可能是台灣租屋市場有史以來最重要的一次改革」，但擔憂房東與業者反彈聲量壓過租屋族，讓法案「連行政院大門都過不了」，呼籲支持連署，讓改革繼續前進。

王婉諭在粉專表示，修法重點包括「3年優先續租（除自住或嚴重違約外）」、「不得拒絕設籍、報稅、申請補助，違者有罰」、「調漲須提前6個月告知、幅度不得逾行政院指數」。她老實說，第一眼看到法案內容的時候也很振奮，但也感嘆，「這些規範，房東絕對不會接受的吧？」果不其然，相關團體「大肆反擊」，甚至有人放話要「提前漲租」或「乾脆不租」。

王婉諭說，台灣高房價下許多人被迫長期租屋，「我太明白台灣『租屋黑市』的荒謬了」，從「動輒6、7塊電費」到「想漲就漲的房租」、分租隔音差、限制申請補貼等「霸王條款」，強調「租屋族，絕對不該淪為次等公民」。她也指出，這些規定在國外早有先例，台灣只是為了讓市場「正常化」。

她呼籲，「現在最關鍵的，就是讓政府、媒體看到：台灣不只有少數房東與業者的聲音！」並請大家支持 OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社宅聯盟發起的《租賃專法》修法連署，「租屋族，絕對不該淪為次等公民。我要請大家一起支持內政部的修法草案，為自己、也為租屋族發聲，讓租屋市場的改革，繼續向前邁進！」