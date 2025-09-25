一紙公文讓土資場停工　營造業者苦喊：土方堆積如山

▲目前全市12家土石資源處理場，已暫時停工。高雄市議會日前舉辦公聽會，會中營造業者焦急直呼：「土方已堆積如山。」（圖／高雄市議會提供）

記者張雅雲／高雄報導

美濃大峽谷遭盜採濫倒案延燒，高雄市發出一紙公文，要求土方不得傾倒至農地，目前全市12家土石資源處理場已暫時停工，加上近期捷運新線與公共工程齊發，工地開挖產生的土方量大增，卻因去化管道受限，營造業者焦急直呼：「已堆積如山。」

業界透露，以往營建業處理土方，都是將其交給具備合法資格的清運業者，並運送至政府核准的土石資源處理場，不過此次公文發出後，高市12間合法土方資源收容場全面停工，以致營造業者、土資業者叫苦連天。

高雄市議會日前舉辦「高雄市公私有營建工程所產出之剩餘土石方經合法土資場分類處理後之後端去化法制」公聽會，會中提出明年實施業者須附電子三聯單以及運送車輛須裝置GPS等規範前，短期業者若將土方運至農地，須檢附地主同意書，並提出數量及土方檢驗證明，供高市府工務局審查。

▲高市工務局突發公文給高市營建資源處理商業同業公會，表示「因應近來營建廢棄物非法棄置情況加劇，即日起不得將收受之土石方傾倒至農地。」（圖／記者張雅雲翻攝）

大高雄不動產建築開發商業同業公會副理事長陳信安表示，目前全市共有12處合法土資場，營建業者均透過這些管道清運，但因美濃事件後，市府全面嚴管，導致工地一度陷入「合法也沒地方倒」的窘境。他強調：「土方都交給合法廠商處理。」



土資場停工後，目前高雄市連續壁土方及其他工程土方堆積如山，高雄市捷運局副局長郭林堯也透露，目前捷運新線工程土方沒有地方可以去，其他縣市都不收，接下來將進行連續壁工程，若短時間仍沒有去處，可能會面臨停工的窘境。

對此，高雄市工務局副局長黃榮慶表示，目前這3年公共工程與民間工程，每年出土的量大約445萬立方，公共工程大約佔1/4，民間大約是3/4，目前約有12家合法營造廠在做處理與分類，公共工程為避免停滯，已討論是否採公營的暫置場來試運轉。

