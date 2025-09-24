ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「新青安復活」10大受惠區出列　北台灣3區1250萬內買得到

▲▼房仲,店頭,帶看,介紹,物件,看屋,女子,買房,購屋,置產。（圖／記者張菱育攝）

▲雖然8月新青安撥貸金額降至近1年半新低，但9月被排除在《銀行法》72-2條外，仍有望為房市注入動能。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

雖然8月新青安撥貸金額降至近1年半新低，但9月被排除在《銀行法》72-2條外，仍有望為房市注入動能。觀察全台10大新青安受惠區，其中前5名分別為觀音、大寮、楊梅、龍潭、小港，這5區中總價1250萬元的交易占比高達9成以上。

據財政部最新統計顯示，8月新青安房貸撥貸金額降至近1年半新低，不過隨著9月初政府宣布新青安排除在《銀行法》72-2條外，市場預期可望為房市注入新動能。

新青安最高貸款額度僅1000萬元，若以貸款8成回推，最受惠的仍鎖定總價1250萬元以內的成屋。《591實價登錄》統計，上半年七都各行政區總價符合條件的交易量占比，前10大區域中有超過8.5成的交易量總價皆不超過1250萬元，反映鬆綁新青安房貸後，這些區域將成為最大贏家。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲新青安房貸放寬，七都十大受惠區整理。（圖／591提供）

桃園觀音區居冠，上半年成交總價幾乎全數落在1250萬元以內。《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「該區憑藉2字頭房價優勢及工業區就業人口支撐，交易熱區多集中於草漯重劃區與觀音工業區周邊，買盤穩健。」

其次為高雄大寮區，畢務潔表示：「該區有捷運橘線、和發產業園區等建設題材加持，且房價仍維持在1字頭水位，備受高雄首購族青睞。」

桃園楊梅、龍潭區緊隨其後，上半年成交量中逾9成總價不超過1250萬元。畢務潔表示：「這兩區具有聯外交通便利優勢，且房價相對親民，同時承接新竹及雙北外溢買盤，房市需求穩定。」

高雄小港排名第五，也有超過9成交易落在新青安適用範圍。畢務潔表示：「區域因機場與工業區帶來龐大就業人口，自住需求強勁；加上捷運延伸及國道7號等建設題材，房價可望持續推升。」

整體而言，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「政院將新青安排除在《銀行法》72-2條外，主要用意應為紓解當前排隊塞車的狀況，觀察日前央行也未將其免計於不動產房款集中度，顯示政府仍持續監控、不讓新青安氾濫的態度堅定。」

曾敬德表示：「新青安補貼將在2026年7月31日落日，至今只剩下不到1年時間，實務上能幫民眾省到的錢有限，但預期還是會有一部分剛性買盤搶搭末班車。」

