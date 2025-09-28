ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄4成家庭有車無位　鼓山車位價飆破250萬「寧可違停」

▲▼ 農16 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄蛋黃區車位均價突破200萬元，其中鼓山區最貴，均價飆上250萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

停車難是因為車位太貴？行政院主計總處公布家庭收支調查，高雄市有高達4成的「無車位家庭」，比例居六都之首，車主長期把車違停在自家騎樓或路邊，根據統計，高雄蛋黃區車位均價突破200萬元，其中鼓山區最貴飆上250萬元，就有雙車家庭乾脆只買1個車位。

行政院主計總處公佈家庭收支調查，台灣家庭擁車比例年年增加，高雄市比例達57.43%，不過在這些有車家庭中，僅42.58%擁有自家停車位、16.36%租用停車位，換算下來，竟有4成的「無車位家庭」，把車長期違停在自家騎樓或路邊，比例居六都之首。

不具名代銷業者指出，高雄都市發展早期以機車為主要交通工具，許多舊社區大樓未設計足夠車位，加上近年新建案多以小宅產品為主，停車位配比不足，導致「有車無位」問題日益嚴重。加上新社區車位愈來愈貴，部分總價千萬元的首購宅，光是車位價格就要200~300萬元，高價車位讓不少雙車家庭選擇「省下1個車位錢」，寧可將愛車違停在外。

排名 行政區 平均車位價（萬元）
1 鼓山區 250
2 苓雅區 221
3 左營區 220
4 鳳山區 201
5 前鎮區 192

▲2025年高雄新屋車位成交行情排行榜。資料來源: 實價登錄、全向科技房產中心。（ETtoday製表）

根據全向科技房產中心統計，2023~2025年完工的新屋車位成交行情，高雄各行政區車位價差明顯。其中鼓山區最貴，平均成交價高達250萬元，其次分別為苓雅區221萬元、左營區220萬元，3大熱區均突破200萬元。而鳳山區201萬元、前鎮區192萬元、鳥松區192萬元、三民區191萬元，車位價格持續走高。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近年隨著高雄房價逐步攀升，車位價格也自然跟著水漲船高，形成「房價漲、車位也漲」的連動效應，鼓山區房價高居全市之冠，連帶車位均價飆破250萬元，也是高雄最貴。

謝哲耀說：「車位需求還是存在，新案若有買家不入手車位，多半是建商提供的車位有限，導致買家即使有意願也買不到。」

