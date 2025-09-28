ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租金壓力山大？　全真瑜珈健身中和館「11年噴2億」

記者項瀚／台北報導

「全真瑜珈健身」6大場館將於近日暫停營業，鬧上各大媒體版面，大票會員們錯愕氣炸。其中，中和館11年前開業的租金價碼曝光，每月達157.8萬元，假設這些年來租金無調整，11年下來總計高達2億元。

▲▼ 南山威力廣場 。（圖／記者項瀚攝）

▲「全真瑜珈健身」中和館位於「南山威力廣場」8~9樓。（圖／記者項瀚攝）

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」在台開業20年，目前全台共有13間分店，怎料業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，6間分店將於近日暫停營業，消息曝光鬧上各大新聞版面，會員錯愕氣炸，怒批是「亞歷山大翻版？」

目前，台北市政府已接獲128件相關消費爭議申訴案件，將會同體育局展開行政調查，要求業者說明受影響人數及賠償措施。

「全真瑜珈健身」6間將暫停營業的分館包括：古亭、天母、中和、汐止、桃園、敦南館。而這些場館的租金，是否也成為業者經營的一大壓力？

經查實價登錄，中和館曾出現租賃交易，其位於「南山威力廣場」8~9樓，面積廣達2317坪，在2014年7月以每月157.8萬元出租，每年高達1894萬元。

對照Google Maps街景，「全真瑜珈健身」中和館在2015年歡慶開幕，因此判斷這筆交易就是該業者承租，至今已過了11年，以租約沒有調整的情況下來看，換算總付租金高達2億830萬元。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲「全真瑜珈健身」中和館小檔案。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「南山威力廣場」中和館8~9樓在11年前的租賃交易每坪單價680元，如今在捷運環狀線中和站通車的加持下，雖然單層面積較大，5樓以上預估每坪租金仍有1000元上下水準，換算下來每月達230萬元。

不過，邱鼎峯表示，雖然「南山威力廣場」的點位佳，人潮不少，但因其屬於商場性質，及區域消費型態限制，B2～4樓商效較好，高樓層因可及性較差，仍以目的型消費產業為主，若未來「全真瑜珈健身」撤出，2千多坪的面積要去化難度較高，房東可能分層、分戶出租。

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，「南山威力廣場」無形成整棟的百貨、賣場模式，仍屬於一種零散出租的狀況，雖然目前有特力屋、家樂福等指標業者營業中，但觀察整棟大樓仍有不少空間空置、招租中。

觀察《591房屋交易網》，目前中和區最高價的待租商用空間就是「南山威力廣場」，還是最精華的1樓，1800坪空間每月租金開價469萬元，另外10樓757坪空間也以75.7萬元招租。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲▼「南山威力廣場」部分商用空間正在招租中。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

