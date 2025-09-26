基隆45年老社區「危樓黃單」！81％住戶點頭　最快明年底重建動工

▲基隆聯宏社區都更達門檻。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者董美琪／綜合報導

基隆市仁愛區光華里成功一路一帶的「聯宏社區」，因屋齡高達45年，加上地下室結構出現鋼筋外露與外牆磁磚剝落等問題，去年4月地震後受損更加明顯，市府鑑定後已張貼危險建物黃單。如今已有81%住戶簽署同意書，基隆市政府將啟動公辦都更程序，並協助進行海砂屋檢測，預計今年底前完成鑑定，最快可在明年第4季確認由哪一家建商承接重建。

聯宏社區占地面積約7745平方公尺，共由8棟建物組成，共計285戶。早在民國106年，因地下停車場梁柱剝蝕及結構安全疑慮，已有73%住戶表態支持重建，並成立更新會展開整合。隨著去年強震造成損傷加劇，居民憂心安全，市府也特別成立都更專案辦公室，並設置工作站協助後續推動。

為加速處理危險建築，基隆市府於今年8月1日公告「都市危險建築物重建專案計畫」，符合條件的社區可依原有容積或基準容積1.5倍進行重建，但不可再申請其他獎勵。

市府都市發展處9月18日表示，上月15日舉辦說明會後，至9月15日已收到超過八成住戶及產權人簽署同意書，顯示社區居民高度共識。

目前市府正著手進行氯離子檢測，年底前即可完成。如果鑑定為海砂屋，將符合專案計畫規範，市府預計明年即可展開招商，並在第4季選出實施建商，推動更新作業正式進入重建階段。

都市發展處長謝孝昆表示，聯宏社區地下室已被列為危險建物，公共安全不容忽視，市府將全力協助居民加速都更進程，並感謝住戶的配合與支持。他強調，市府會依既定程序推動，盼望盡快讓居民住進安全的新家。