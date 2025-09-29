ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

比新北貴529萬！　竹縣3房中古大樓房價排全國第二

▲竹北、房地產、房屋、大樓、建案、房、屋、大樓。（圖／記者陳凱力攝）

▲觀察七都3房中古大樓的中位數總價，北市以3652萬元摘冠，排行第二為新竹縣2360萬元。（圖／記者陳凱力攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察七都3房中古大樓的中位數總價，北市以3652萬元摘冠，排行第二為新竹縣2360萬元，比新北市高出529萬元。另外新竹市為1750萬元，且房貸月薪比僅為63.4%，為七都中最低。

永慶房產集團彙整近1年七大都會區3房格局中古大樓交易資訊，若要在台北市購買3房大樓，中位數總價需要3652萬元，而新竹縣中位數總價也要2千萬元以上，對購屋民眾來說負擔並不輕，僅桃園市、台中市、台南市與高雄市3房大樓中位數總價落在1千萬元出頭。

若以勞工保險局統計縣市平均投保薪資計算七都房貸負擔，以貸款7成、繳款年限30年、利率以2025年7月五大銀行房貸放款利率2.303%，本利平均攤還試算，七大都會區中，台北市、新北市以及新竹縣購買3房格局大樓住宅，每月房貸金額會超過平均月薪，其中台北市3房大樓房貸月薪比高達181%。

▲▼ 。（圖／永慶統計）

▲七大都會區3房大樓住宅房價統計。（圖／永慶提供）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新北3房大樓中位數總價1831萬元，房貸月薪比高達112.1%，除了高資產、高所得購屋族群較有能力負擔，一般受薪階級買房仍是大不易，這也是雙北近年小宅化、脫北潮盛行的重要原因。」

至於新竹縣3房大樓中位數總價2360萬元，陳金萍說明：「新竹科學園區是新竹縣市重要的經濟支柱，高薪產業群聚，平均月薪排名領先全台，但新竹縣市房市住宅供給有限，近幾年房價推升已追上新北市。」

此外，新竹縣、新竹市房貸負擔比分別為108.9、63.4%，陳金萍指出：「看得出不少在新竹市就業的高所得族群選擇在鄰近的新竹縣購屋，購買面積也較大些，其中新竹市因高科技產業支撐薪資結構，使得購屋壓力遠低於北部其他都會區。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「以內政部統計的房貸付擔率來看，全國約46%，北市、新北分別達60、70%明顯高於平均，但新竹縣市由於所得高、房價又不像台北市那麼貴，因此房貸負擔率僅在40~45%左右。」

關鍵字：3房房價中位數新竹新北永慶東森房屋

比新北貴529萬！　竹縣3房中古大樓房價排全國第二

