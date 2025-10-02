新青安貸款鬆綁　台中「首購最後淨土」詢問度回升

▲新政策對首購族最直接有利，尤其總價落在1300萬元上下的產品。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行在本月針對房貸限制鬆綁，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款限額外，為低迷房市注入一絲信心。信義房屋專家指出，這項政策對首購族最直接有利，尤其是總價落在1300萬元上下的產品，在台中首購族的「最後一塊淨土」就位於太平的新光重劃區。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2，是央行繼去年9月實施第七波信用管制後，首項釋出的利多，信義房屋中二區協理王聖憲分析：「首購族為直接受惠者，但整體市場信心也有望隨之回升，第一線有明顯感受到詢問與帶看次數提升。」

由於新青安貸款最高可達8成、上限1000萬元，王聖憲說：「以總價約1300萬元上下的新成屋最貼近條件，以台中來說，太平區的新光重劃區就是符合需求的選擇。」

▲台中市首座市立醫院「老人復健綜合醫院」已開始試營運，包含太平新光重劃區與周邊區域都還有成長動能。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋太平新光店經理陳昱帆介紹：「新光重劃區位於北太平，因受惠74號快速道路與台鐵高架化等交通利多，近5年推案量大，產品多為2至3房、含車位的電梯大樓。」

根據市調，目前新光重劃區3房含平面車位總價約1300~1400萬元左右，2房則落在1000~1100萬元之間。陳昱帆坦言：「太平早年以中小企業與工業聚落為主，又不是傳統台中市門牌，並非台中人購屋首選，但近10年因交通與建設帶動，反而以低基期與便利生活機能，不錯的生活品質逐漸成為首購客戶心中的優質生活圈。」





▲專家點名，在台中首購族中「最後一塊淨土」就位於太平的新光重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，新光重劃區屬新興發展區域，屋齡最高僅約12年，多數社區規劃完整、街廓整齊，居住氛圍清爽，加上位置上緊鄰北屯、北區、東區，搭配74號快速道路與台鐵太原站，大幅縮短往來市區與海線的時間，大幅吸引不少年輕家庭進駐。並有首座公立雙語小學「新高國小」，前往東區LaLaport或一中、中友商圈車程僅約10分鐘，逐步滿足日常所需。

新光重劃區與周邊區域價值還有成長空間，包含台中市首座市立醫院「老人復健綜合醫院」已開始試營運，補充了醫療機能。王聖憲總結：「目前央行對首購族釋出善意，市場信心緩慢回升，詢問度與看屋量已有回升跡象，對符合貸款條件、具剛性需求的首購族而言，是一個值得多加留意的進場時間點。 」

