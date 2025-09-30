南台中土地交易回溫　現場曝：買氣冷改拼「著床率」

▲烏日區土地交易逆勢增溫，相比2024年同期年增率達75%，幾乎回到2023年水準。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

土地市場進入盤整期，卻在南臺中出現亮眼表現，尤其烏日區在今年1至7月的交易筆數大幅成長，不僅超越南區，更成為三屯區以外的逆勢增長區。專家指出，整體市場降溫明顯，但烏日則由2024年同期年增率達75%，幾乎回到2023年水準，逆勢躍居全場焦點。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

整體土地市場明顯降溫，南台中以南區來說成交11筆，較去年同期30筆大減逾6成，但烏日區則從2024年同期的8筆攀升至14筆，年增率達75%，幾乎回到2023年同期的15筆水準。

▲業者直言未來10年臺中的發展重心，將逐漸由北台中轉向南台中。（圖／記者陳筱惠攝）



有「台中土地公」之稱的精英開發董事長洪乙彥表示，城市發展方向仰賴三大關鍵：「交通建設、政府與民間投資，以及腹地開發潛力」，這些因素決定了商圈盛衰與土地開發價值。

他直言，隨著台中最大娛樂購物城「D-ONE第一大天地」於2024年6月動工，「未來10年臺中的發展重心，將逐漸由北台中轉向南台中。」

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔進一步分析：「烏日土地市場的買盤結構已出現變化，主要分為兩類：一是受到高鐵新市鎮及大型購物中心帶動，企業提前卡位佈局；另一則是個人投資者購地自建套房，鎖定通勤、就學與就業族群出租市場，藉由短期投報累積收益後再轉手獲利。」

他也指出，「雖然這類高總價標的屬於小眾，但精準押注烏日的成長潛力。」至於南區，雖擁有中山醫學大學與軌道經濟優勢，但黃昭閔認為：「在幾次政府標售土地，單價都偏高的情況下，讓買方卻步，『高處不勝寒，交易自然難以熱絡。』」

▲13期新案眾多，近期買氣回歸剛需買盤，業者認為買氣不佳但13期吸引財力與質感兼具且具地域性的買方。（圖／記者陳筱惠攝）

目前南台中發展重心落在13期重劃區。在南台中手握超過2萬坪的鉅虹建設，其銷售總監張玉鈴指出：「雖然近期市場氛圍偏冷，來客數減少，但『著床率』高，客戶一旦下訂多能順利成交。」

她分析：「13期因開發延宕超過10年，市場買氣已長期累積，加上周邊7期、8期過去以中大坪數產品為主，如今中小坪數已『斷貨』，因此13期吸引財力與質感兼具且具地域性的買方。」

目前13期2房產品總價普遍落在2000萬元，甚至含雙車位的2房已突破2000萬；市場現象呈現兩極，至於3房產品，買方自備款充足，認為「與其花2000多萬買2房，不如加一點升級3房」，因此2500萬元～2800萬元區間的標準格局三房，需求相對穩定。

