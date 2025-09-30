ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

國泰桃園高鐵站前最大開發案動土　3.2萬坪將打造智慧示範城區

▲國泰人壽桃園高鐵站前最大開發案動土

▲祈福儀式。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國泰人壽30日於桃園高鐵站前，舉辦「桃園高鐵站前第一階段開發區域」高速動土典禮。國泰人壽總經理劉上旗表示，該案位於桃園青埔高鐵站前，規劃開發面積約3.2萬坪，將興建辦公大樓、星級飯店和購物中心，第一和第二階段開發區域總投資金額500億，結合5G智慧應用與綠色運輸，打造智慧示範城區，塑造桃園全新國際新地標。

國泰人壽長期深耕桃園，累計投資已逾千億元。先前於桃園高鐵後站打造「置地廣場桃園」百億商圈，匯集華泰名品城、COZZIBlu和逸飯店、Xpark水生公園、新光影城等，成功帶動地方繁榮。此次更將成功經驗延伸至高鐵前站，國泰人壽總經理劉上旗說，從得標到今日動土，已經13年，從各界不看好到現今成為桃園璀燦明珠，前瞻者是寂寞的！

▲國泰人壽桃園高鐵站前最大開發案動土

▲國泰人壽桃園高鐵站前最大開發案動土。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政表示，國泰人壽以長遠眼光持續加碼桃園，展現對桃園市發展的高度信心。市府近年積極推動青埔建設，包括會展中心、美術館、棒球場與捷運綠線等重大工程，逐步完善城市機能，為桃園邁向國際門戶奠定基礎。本案預計先完成廣場綠地與部分設施，全面完工後，屆時將為青埔增添國際級新地標，並加速桃園邁向智慧永續城市。

經發局強調，市府將持續秉持「招商引資不停歇」的精神，以投資服務中心「單一窗口」機制，重視即時性與主動性，提供投資者全方位協助，機動管控重大投資案、加速行政效率與投資進度。未來將持續攜手企業，共同建構優質投資環境，以推動桃園產業升級，提升城市國際競爭力。

