侯西峰攜女兒罕現身　直言除拚現金：沒人賣便宜房

▲國揚集團創辦人侯西峰近年將集團部分事業，交棒給女兒侯嘉騏，30日難得現身高雄特貿三的南之北基地動土。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

國揚集團創辦人侯西峰近年將集團部分事業，交棒給女兒侯嘉騏，30日難得現身高雄特貿三的南之北基地動土。對南部商辦、房市變化，他直言，高雄近年土地與營建成本雙雙飆漲，市場氛圍緊繃，「除非拚現金，已經沒有人能賣便宜房子」。

侯西峰近年已減少公開露面，國揚集團與台灣人壽合組團隊「星紀元國際」得標高雄特貿三的南之北基地公辦都更案，30日動土，他與身兼國揚集團執行長的女兒侯嘉騏一同出席，不過對外仍由他與國揚建設總經理彭卲齡發言。

侯西峰在致詞時感性透露，他創業50年來，戶籍一直在高雄，而且還是戶長，看到高雄這幾年的改造計畫，「我們終於看到高雄的新希望」，亞洲新灣區2.0要翻轉南高雄，整個區域概念讓人振奮。

他指出，北高雄受惠台積電進駐，加上高雄市長陳其邁積極引進科技團隊，不管軟體、硬體各大公司都來了，「北高雄超強，南高雄用亞洲新灣區翻轉」，兩邊發展平衡性讓人期待。

侯西峰強調，高雄幾10年都沒有看過辦公市場如此蓬勃，包括北高雄都有新的辦公大樓出現，而特貿三的商辦「將是我這輩子做的最棒的建築」。

▲國揚集團執行長侯嘉騏（右三）、國揚集團創辦人侯西峰(右四)、高雄副市長林欽榮(右五)等人，30日為南之北基地公辦都更案動土。（圖／記者張雅雲攝）

至於高雄商辦市場是否會因大量推案，而出現供過於求，他認為關鍵在於「產品力」，「土地成本高、造價高，要突圍只能拚規劃、拚設計，誰的產品魅力強，誰就能勝出。」

住宅同樣面臨土地與營建成本雙雙飆漲，市場氛圍緊繃，他直言：「除非拚現金，已經沒有人能賣便宜房子。」因此建商之間的競爭重點，逐漸從價格戰轉向「產品力」之爭。

面對近期南台灣已有建案開出「降價第一槍」，市場關注是否會掀起降價的擴散效應？侯西峰認為，各家公司經營策略不同，其他建商不見得會跟進，他透露，建案不一定要走拚價格的「紅海策略」，建商仍可透過品牌定位、建築設計與規劃，走出差異化的藍海。

