買一樓店面做生意「要連車位一起買嗎？」　內行曝關鍵

▲買一樓店面，有需要買車位嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人買房，也會連同車位一起買，那如果是買一樓的店面呢？近日就有網友發文表示，他和太太最近看中一個大樓店面，如果買車位的話，要多花150萬元，這樣有必要買嗎？對此，信義房屋專家認為，這其實沒有標準答案，如果附近方便停車，就不一定需要買。

這名網友在Dcard上，以「買一樓店面會買車位嗎」為標題發文，提到他和太太因為想要做生意，所以近日就在看店面，並看中某大樓的一樓。他們心想，把店面買下來之後，除了可以做生意，也可以租給其他人使用。而讓原PO猶豫的是，究竟要不要買車位？如果要買，就要多花150萬元，店面有沒有車位，是否會影響到未來好不好轉手？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「150萬車位算便宜，但如果有資金考量也可不買，用租的一個月3000元應該很好租」、「沒有資金壓力會買」、「我們大樓預售時期一樓店面超搶，買一個店面要配5個車位才可以買」、「感覺可以買，暫時用不到也可以租給別人，之後換房子也好賣」。但也有網友表示，「店面基本用不到車位」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「沒有標準答案，如果社區車位很多，甚至很多出租，或者附近停車很方便，上下貨都沒問題，就不見得一定要搭一個車位」。