北屯「市中市」藍圖成型　機捷特區吸引新世代進駐

▲▼ 大城光年,機捷,預售, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯機捷特區近年在交通、商圈與建設利多帶動下，生活機能、商業行為快速成型，吸引大量年輕買盤進駐。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區引領中台灣房市超過5年，其中北屯機捷特區近年在交通、商圈與建設利多帶動下，生活機能、商業行為快速成型，尤以「碧柳段」更因地段優勢與未來遠景，吸引大量年輕買盤進駐。

被譽為重劃區模範生，擁有「教科書等級」發展的機捷特區，分為北中南三個段別，其中最南邊的碧柳段最大優勢在於交通便利性，包含台鐵與捷運綠線共構的「松竹站」、近距離的Costco、大地商場、總站夜市、UR LIVING等大型據點，未來還有統一集團複合式商場插旗，食衣住行全面到位，讓購屋族不必擔心生活便利性。

▲▼ 大城光年,機捷,預售, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南邊的碧柳段最大優勢在於交通便利性，包含台鐵與捷運綠線共構的「松竹站」、近距離的Costco、大地商場、總站夜市、UR LIVING等大型據點。（圖／業者提供）

位於敦富三街、敦富二街口的新案「大城光年」，總戶數194戶，實登已登168戶，銷售超過8成5，近期釋出高樓層景觀戶，不僅符合新世代首購與小家庭需求，更在區域發展浪潮中站上焦點。

「大城光年」步行可達捷運系統，散步可到大地商場、北屯好市多，驅車也能快速上74號快速道路暢遊全城，等於佔據機捷特區最完整的交通網路要賽，這對重視通勤效率與跨區流動性的年輕族群極具吸引力。

「大城光年」基地超過1200坪，規劃兩棟建物，以建蔽率低、棟距寬的舒適規劃，讓整體社區相當宜居。全案共192戶住宅與2戶店面，以2~3房產品為主，單層六戶衛浴都有對外窗，貼合自住族群對安全與生活品質的需求。

豐富多元的公設，不僅滿足日常生活，更營造出交流與休閒的社區氛圍，符合年輕家庭注重社交與健康生活的價值觀。

▲▼ 大城光年,機捷,預售, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「大城光年」佔據機捷特區最完整的交通網路要賽，更有南興公園、舊社公園雙指標綠地圍繞。（圖／業者提供）

不僅低建蔽率的規劃，讓社區多留有大片綠意，再加上南興公園、舊社公園雙指標綠地圍繞，社區等於穿梭繁華與自然間。放眼未來，機捷特區將隨著捷運綠線延伸、快速道路擴充以及商業機能陸續開展，以及更多年輕家庭選擇進駐， 逐步發展為北屯區「市中市」的核心區。

不論是往北至后科、往西至中科，南來北往交通便利性大幅提升市內遷徙潮，隨著產業、住宅與商業的複合式聚落效應將更為顯著，預期帶來更多就業機會與人口紅利，讓此區不僅是住宅選擇，更有望成為宜居、宜業、宜商的完整生活圈。

▲▼ 大城光年,機捷,預售, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「大城光年」銷售超過8成，近期釋出高樓層景觀戶，符合新世代首購與小家庭需求成為焦點。圖為外觀3D示意。（圖／業者提供）

尤其，碧柳段吸引眾多大型建商進駐，包含品牌建商大城建設、北部建商新美齊、遠雄建設、富宇建設，在地的漢宇建設等品牌建商積極插旗，顯示外部資金一致看好機捷特區的未來發展潛力。專家指出，這不僅反映出區域供需熱度，更代表碧柳段已具備市場認同，後續發展仍有可觀上升空間。

專家指出，目前對於年輕世代而言，碧柳段的房價水位仍具親民優勢，加上區域遠景清楚，購屋不僅能滿足現階段的居住需求，更是長期資產增值的關鍵佈局。

「這間房子以後是妳的」！口頭承諾「少做這些事」　多繳稅還無效

「這間房子以後是妳的了。」陳小姐多年陪著重病的母親，這句話她聽了無數次。心裡也想著照顧母親多年，留個祖厝並不為過。直到母親離世，外縣市的兄弟姐妹回來，在靈堂低聲提醒：「房子不是妳的名字，我們要怎麼分？」她才驚覺那些承諾，在法律面前什麼都不是。

11分鐘前

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

現在年輕人很多不婚不生，買房反而讓生活品質下降，寧願把錢拿去玩樂享受，就有一名25歲的網友表示，最近朋友都在討論買房，就連家庭群組也在談論此事，媽媽甚至還說「同學都買了你還在等什麼？」讓她壓力山大，貼文曝光，掀起網友討論。

48分鐘前

路邊「常見一整排」集體消失！重劃區最明顯　專家吐內幕

自央行去年9月祭出第七波信用管制後，房市買氣明顯下滑，市場觀望氣氛濃厚，房價漲勢也趨緩。房產專家何世昌坦言，這段時間路邊的建案廣告看板和傳單人員都變少了，尤其重劃區更加明顯，「以往一到假日，舉牌員排排站在路邊，現在幾乎全員消失了。」

1小時前

限貸令鬆綁房市回溫　豐邑30週年購屋優惠加碼助攻

上市品牌豐邑集團看準市場轉折點，在30週年最後一季，選定高雄「豐邑TOP+」祭出堪稱豐邑史上最超值的購屋優惠方案，即日起至12月31日止，購屋民眾可選擇「2房升等3房2衛」或「限量10戶超級廣告價」，另有「好優Dai挺成家方案」提供客製化的彈性付款規劃！

1小時前

老公寓「不到1000萬」值得買嗎？　網點名1縣市：其他免談

買房前要考慮的事情有很多，包含交通、生活機能、屋齡等等，近日就有網友表示，她的同事看中一間老公寓，優點是住在那邊真的很方便，但缺點就是屋齡高，還要花不少錢裝潢，因此她就想知道，這樣真的值得買嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

1小時前

元利四季莊園800戶熱銷口碑延燒　二部曲全新登場！

自2024年第三季推出以來，「元利四季莊園」締造熱銷超過800戶的亮眼佳績，銷售速度穩健，內政部實價登錄筆數也已突破750筆，公開透明的數據，顯示產品規劃與地段價值深獲市場認同。購屋族除了橫跨雙北核心行政區，包括大安、信義、文山、新店、中永和等，更吸引來自桃園、新竹、台中與南台灣的買方專程前來，印證此案已成為全台矚目的造鎮指標大案。

2小時前

台灣房屋首創買方AI性價比報告書　AI「一鍵分析」I型人的購屋學習工具

網路資訊爆炸的時代，購屋小白在買房過程中，常面臨大量的物件資訊，想追求符合條件又高CP值的物件，常常理性與感性陷入兩難，亦有些較內向的I型人，不習慣房仲的熱情互動。

2小時前

天母「温德烘焙餐館」歇業過半年　新客捧年租900萬卡位

天母名店「Wendel's温德德式烘焙餐館」在3月宣布歇業，震驚在地人。而該店面僅約70坪，近期以每月75萬元、每年900萬元高價出租，但僅短租2年，新租客是代銷業者，目前正在裝潢。

2小時前

一路之隔價差1倍！　台中剛需族「寧通勤10分鐘」逃高價區

在台中，有些地段開車僅需10分鐘，房價卻落差1倍，包含北屯14期與潭子、南屯13期與烏日、大里等區域，引發剛性自住族關注。信義房屋專家表示，在總價壓力下，剛性自住買方確實會願意用每日多10分鐘的通勤時間，換取每坪少15萬元、總價少數百萬的負擔。

4小時前

買vs.租？「房價租金比」洩端倪　北市2區租屋CP值最高

觀察北市12行政區的電梯、公寓的房價租金比，其中以南港、文山區數值較高，凸顯出這2區都是租屋高CP值區。北市仲介公會表示，這2區市郊區域屋齡高，但是舊屋都更後的增值確值得等待，屆時區域房價及租金勢必向上提升。

5小時前

