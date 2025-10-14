北屯「市中市」藍圖成型　機捷特區吸引新世代進駐

▲北屯機捷特區近年在交通、商圈與建設利多帶動下，生活機能、商業行為快速成型，吸引大量年輕買盤進駐。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區引領中台灣房市超過5年，其中北屯機捷特區近年在交通、商圈與建設利多帶動下，生活機能、商業行為快速成型，尤以「碧柳段」更因地段優勢與未來遠景，吸引大量年輕買盤進駐。

被譽為重劃區模範生，擁有「教科書等級」發展的機捷特區，分為北中南三個段別，其中最南邊的碧柳段最大優勢在於交通便利性，包含台鐵與捷運綠線共構的「松竹站」、近距離的Costco、大地商場、總站夜市、UR LIVING等大型據點，未來還有統一集團複合式商場插旗，食衣住行全面到位，讓購屋族不必擔心生活便利性。

▲南邊的碧柳段最大優勢在於交通便利性，包含台鐵與捷運綠線共構的「松竹站」、近距離的Costco、大地商場、總站夜市、UR LIVING等大型據點。（圖／業者提供）

位於敦富三街、敦富二街口的新案「大城光年」，總戶數194戶，實登已登168戶，銷售超過8成5，近期釋出高樓層景觀戶，不僅符合新世代首購與小家庭需求，更在區域發展浪潮中站上焦點。

「大城光年」步行可達捷運系統，散步可到大地商場、北屯好市多，驅車也能快速上74號快速道路暢遊全城，等於佔據機捷特區最完整的交通網路要賽，這對重視通勤效率與跨區流動性的年輕族群極具吸引力。

「大城光年」基地超過1200坪，規劃兩棟建物，以建蔽率低、棟距寬的舒適規劃，讓整體社區相當宜居。全案共192戶住宅與2戶店面，以2~3房產品為主，單層六戶衛浴都有對外窗，貼合自住族群對安全與生活品質的需求。

豐富多元的公設，不僅滿足日常生活，更營造出交流與休閒的社區氛圍，符合年輕家庭注重社交與健康生活的價值觀。

▲「大城光年」佔據機捷特區最完整的交通網路要賽，更有南興公園、舊社公園雙指標綠地圍繞。（圖／業者提供）

不僅低建蔽率的規劃，讓社區多留有大片綠意，再加上南興公園、舊社公園雙指標綠地圍繞，社區等於穿梭繁華與自然間。放眼未來，機捷特區將隨著捷運綠線延伸、快速道路擴充以及商業機能陸續開展，以及更多年輕家庭選擇進駐， 逐步發展為北屯區「市中市」的核心區。

不論是往北至后科、往西至中科，南來北往交通便利性大幅提升市內遷徙潮，隨著產業、住宅與商業的複合式聚落效應將更為顯著，預期帶來更多就業機會與人口紅利，讓此區不僅是住宅選擇，更有望成為宜居、宜業、宜商的完整生活圈。

▲「大城光年」銷售超過8成，近期釋出高樓層景觀戶，符合新世代首購與小家庭需求成為焦點。圖為外觀3D示意。（圖／業者提供）

尤其，碧柳段吸引眾多大型建商進駐，包含品牌建商大城建設、北部建商新美齊、遠雄建設、富宇建設，在地的漢宇建設等品牌建商積極插旗，顯示外部資金一致看好機捷特區的未來發展潛力。專家指出，這不僅反映出區域供需熱度，更代表碧柳段已具備市場認同，後續發展仍有可觀上升空間。

專家指出，目前對於年輕世代而言，碧柳段的房價水位仍具親民優勢，加上區域遠景清楚，購屋不僅能滿足現階段的居住需求，更是長期資產增值的關鍵佈局。



