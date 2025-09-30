社區管理費大揭密！這項設施天天用但維護費超高　汰換恐達300萬

▲多人並不清楚社區管理費到底花到哪裡 。（資料照／記者張雅雲攝）

記者王威智／綜合報導

女星隋棠因被爆出積欠管理費11萬3967元，引發社區管理費議題熱議。但你知道你繳的管理費實際用途是什麼？除了透天、獨棟或公寓外，越來越多人居住的社區與電梯大樓，都需要繳交管理費，但很多人並不清楚這筆費用到底花到哪裡。

591房屋交易網分享的影片指出，保全人員、清潔人員工資、公共水電、垃圾處理費用...，住戶繳交的管理費中，公共設施維護的「電梯」維護與修繕佔大宗。台灣平均每三棟大樓就有一棟電梯超過20年未汰換。電梯維護費用高昂，例如更換高壓零件約5萬元、主機板約10萬元，電機室整修至少50萬元，整部電梯汰換費甚至可能高達300萬元。

▲電梯已經成為現代社區標配，但維護費用高昂，整部電梯汰換費甚至可能高達300萬元。（資料照／記者林挺弘攝）

電梯維護不僅花錢，也涉及社區程序。若重大修繕沒有違約條款，需召開區分所有權人會議，且四分之三住戶同意才能動工。部分社區未設立修繕基金，臨時收費一次可能高達10至20萬元，住戶若不付款就無法維修。至於預售屋買家，如果電梯出現問題，在交屋前可要求建商進行修繕或汰換零件，但實務上通常以修到好為主要處理方式。

根據2025年台北市及北部地區大樓管理費行情，台北市電梯大樓的管理費每月平均每坪約120元至160元，少部分豪宅更高，可達每坪170至180元。專家指出，台北市人力成本高，新建案又要求較高物管素質與維護標準，因此管理費偏高。中古屋管理費通常比新建案低三到五成，新北市新建案則落在每坪90元至120元左右。