「送裝潢+延後付款」雙響炮　南台灣讓利戰開打

▲新成屋供給將持續增加，南台灣不少新案除降價，也狂打送裝潢、冷氣、家電的促銷策略。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

興富發集團位於台南的新案拿出40戶「讓利」，單價重回2022年，專家表示，新成屋供給持續增加，若買氣未見回溫，恐怕容易陷入「多殺多」局面，南台灣不少即將完工的新案狂打送裝潢、冷氣、家電促銷，也有成屋案直接打出「先享受、後付款」，直接搶攻Q4買氣。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，南部預售市場價位屢創新高，呈現「有價無量」的局面，新成屋雖普遍以預售價8~9折釋出，但因自備款門檻高，買方難以下手，成交量仍舊偏低。

反觀5~10年中古屋，只要以新成屋再打8折價格釋出，成為近期成屋市場的主流產品，但交易量也僅剩去年同期的5~6成。

不少新案紛紛祭出促銷策略刺激買氣，像是興富發集團之前位於台南的新案「悦讀耶魯」主打總價798萬元起，拿出40戶「讓利」，換算單價31.9萬元起，單價重回2022年，直接降價震撼市場。

▲高雄不少新案雖未直接降價，也主打新青安鬆綁的各項促銷優惠。（圖／記者張雅雲攝）

高雄不少新案雖未直接降價，也有即將完工的新案或成屋案也主打新青安鬆綁，像是「和紘大景旭」送全室裝潢、冷氣、「京城天湖」喊出精品裝潢直接到手，「利融藏御」主打全屋家具限時送、「時尚帝寶」也強調裝潢、家電、家具一次到位，吸引不少購屋族。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，除了送裝潢、家電，新成屋「文化馥御」坪數為51~64坪，主打換屋「心青安」，現場銷售指出，現階段來人多屬於換屋需求，央行祭出第七波信用管制後，第2屋只能貸5成，不少換屋族想換屋就是卡在自備款不足，又擔心第1屋18個月賣不掉，為提振購屋信心，建商推出3成延後付，等於換屋族只要自備2成頭期款。

剩餘3成自備款延後付款，並提供延後付的自備款3年0利息的緩衝期，讓換屋族可以在3年內賣掉第1屋後，補足3成自備款，等於是成屋可以「先享受、後付款」。

林聰麟分析，申報開工量居高不下，未來新成屋供給將持續增加，若買氣未見回溫，恐怕容易陷入「多殺多」局面，市場壓力不容小覷。年底還有「清景麟國家公園」、「艾美綠河」、「森之星」、「北城之星」、「夢公園」5案，完工後即將針對首購族推出新青安優惠，希望在買氣寒冬中刺激買氣。

