光輝十月大拍賣！士林分署釋出5億標的　土地、豪宅、貨車通通有

▲士林分署拍賣新北市淡水區英專路的兩層樓學區捷運宅。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

看過來！法務部行政執行署士林分署將於10月7日下午3時，在分署一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，標的物包山包海，從土地、房屋到車輛、股票通通有，底價總值超過新台幣5億元，堪稱「光輝十月大競標」，預計將吸引不少投資人搶進。

這場拍賣最受矚目的物件，是新北市汐止區白雲段土地，面積約697.66坪，底價高達1.2億元，被視為投資潛力十足的「壓軸標的」。另外，淡水英專路一棟兩層樓房屋（含增建），因緊鄰鄧公國小、淡江大學與捷運站，兼具學區宅與交通優勢，目前進入第二次拍賣，底價僅1,516萬元。

▲士林分署10月7日「123全國聯合拍賣會」海報。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林區承德路一處大樓地下室（總坪數189.28坪、權利範圍三分之一），這次首次釋出，底價為2,030萬元。由於地點鄰近劍潭捷運站與劍潭國小，交通便利，生活機能佳，吸引不少投資目光。

除了熱門地段的不動產，本次還有三芝、汐止、南港及士林等地共57筆土地，類型從農業區、商業區到山坡保育地應有盡有，選擇多元。

▲士林分署拍賣2018年中華小貨車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

動產部分同樣精彩，士林分署將拍賣兩輛中華小貨車（2018年、2019年出廠），以及陽信銀行、板信銀行、太平洋電線電纜、詠嘉科技等多檔股票，全部採公開競標方式進行。

士林分署提醒，不動產可採通訊或現場投標，動產則需攜帶身分證件到場登記領取號碼牌，才能參與喊價。通訊投標者必須事先寄送文件，開標前一天截止。分署強調，這場拍賣會標的種類齊全，誠摯邀請民眾共襄盛舉，把握機會搶標心儀物件。（更多資訊可至士林分署官網：http://www.sly.moj.gov.tw查詢）