國泰蔡家2.5億賣「聯合大於」次頂樓　持有7年賺2648萬元

記者項瀚／台北報導

聯合報舊址改建案「聯合大於」睽違3年再現交易，國泰蔡家以2億5580萬元出售29層次頂樓戶，持有7年賺2648萬元，漲幅約11.5%。專家表示，該戶單價應有250萬元實力，但可能礙於豪宅大環境不佳，因此成交在240萬元。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲聯合報舊址改建案「聯合大於」29層次頂樓戶以2億5580萬元出售。（圖／記者項瀚攝）

聯合報舊址改建案「聯合大於」睽違3年再現交易，29層次等樓戶以2億5580萬元轉手，含車位權狀125坪，拆算單價約239.9萬元。

經查異動索引，買方為林姓自然人，以全現金購入，財力雄厚。賣方為同記實業公司，也就是國泰蔡家，約7年前買下29樓2戶，以如今出售的戶別來看，增值2648萬元，漲幅約11.5%，另外一戶則尚未見到實登。

東森房屋台北松高店長林梅雀表示，「聯合大於」位於忠孝東路四段，緊鄰大巨蛋，地段條件佳，由於住宅戶數少，市場上鮮少看到案件釋出，尤其又是29層次頂樓的戶別，更是具有稀缺性。

林梅雀表示：「本次成交的戶別為靠近大巨蛋側，視野景觀極佳，成交單價應有250萬元的實力，不過只成交在240萬元，也是反應出當前豪宅市場冷清的市況。」

▲「聯合大於」近年成交紀錄整理。（表／記者項瀚製）

攤開實價登錄紀錄，「聯合大於」上一回出現交易是在2022年5月，當時30層頂樓戶成交單價達255萬元，也是社區最高價。再往前推到2020年，22~24樓成交單價落在212~220萬元間。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，聯合報改建案分為2塊基地，中間隔著559巷，其中1棟是「聯合大哲」，規劃全住宅，但基地規模較小，住宅單價表現也比較低一些。

邱鼎峯接著表示，另外1棟就是「聯合大於」，基地規模近1500坪，「但以豪宅來說，最大的缺點就是1~22層規劃為商用辦公空間，形成住商混合大樓，雖然大多由外商、上市櫃公司承租進駐，但對層峰人士來說仍缺乏豪宅隱私性以及獨立性。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱