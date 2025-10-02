根本沒有少年房神！　顏炳立：房地產已不是「投資好選擇」

▲戴德梁行董事總經理顏炳立再次以〈最後的火車站〉形容2025年的房市。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「根本沒什麼少年房神！」戴德梁行董事總經理顏炳立直言，台灣房地產雖然不至於崩盤，但已不是很好的投資標的，尤其現在借不到錢，怎麼炒？不過他也提到，當前現金當道，房地產仍是有錢人的資金避風港。

戴德梁行今（2日）舉行季報記者會，回顧今年前3季房市表現，戴德梁行董事總經理顏炳立再度拿出歌曲〈最後的火車站〉，他說：「年初時用這首歌代表及預測市場，現在回頭來看，至少命中8~9成。」

〈最後的火車站〉歌詞中「紅紅夕陽雖然好，可惜近黃昏」代表房地產市場、「悲恨已經深知海惡夢已經醒，對尹的真情已變無味」代表投資市場、「彼時講出的言語，你咁放忘記，才知是來到異鄉的都市」代表自用買方。

顏炳立表示，政策與資金決定房市走向，若央行明年不放寬限貸政策，開啟資金動能，市場仍會依舊低迷。至於先前政院將新青安排除在《銀行法72-2》，他說：「只是些微打開水龍頭，當天營建股大漲，但第二天就再見了。」

顏炳立認為，雖然台灣的房價不會走回頭路、不至於崩盤，「但短期來看，不對的單價、總價、產品、地點，得不到自用型買家，房市死死昏昏去，投資市場則是可憐戀花再會吧。」

顏炳立說：「現在很多人在講少年股神，甚至上次聽到少年房神。」他直言：「在政策方向下，房地產已不是很好的投資標的，根本沒有什麼少年房神，況且借不到錢，怎麼炒？」

不過另一方面，顏炳立強調：「房地產仍是有錢人的資金避風港，符合地段、環境、可及性，仍會少量成交，不失溫

，現在就是現金為王，誰能擁有最多現金，就有機會撿到好貨。」

土地市場方面，顏炳立觀察：「土地市場限貸發酵，需求減少，不追價，價格陷入盤整，但仍有一定溫度，土地市場可以期待，但不悲觀。」

至於近日討論熱烈的北士科，輝達進駐若真告吹，對房市會有什麼影響？顏炳立表示：「不至於大跌，但可能會修正。」他說：「輝達總部題材本來就是一場遊戲一場夢，當題材不確定或不見了，先前買的人就會套在那邊。」

顏炳立認為：「輝達進駐與否，對北士科房價都沒有太大影響，因為本來就貴了，進駐只是增加市場性，讓要賣的人好脫手。」

