ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

根本沒有少年房神！　顏炳立：房地產已不是「投資好選擇」

▲▼ 顏炳立 。（圖／記者項瀚攝）

▲戴德梁行董事總經理顏炳立再次以〈最後的火車站〉形容2025年的房市。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「根本沒什麼少年房神！」戴德梁行董事總經理顏炳立直言，台灣房地產雖然不至於崩盤，但已不是很好的投資標的，尤其現在借不到錢，怎麼炒？不過他也提到，當前現金當道，房地產仍是有錢人的資金避風港。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴德梁行今（2日）舉行季報記者會，回顧今年前3季房市表現，戴德梁行董事總經理顏炳立再度拿出歌曲〈最後的火車站〉，他說：「年初時用這首歌代表及預測市場，現在回頭來看，至少命中8~9成。」

〈最後的火車站〉歌詞中「紅紅夕陽雖然好，可惜近黃昏」代表房地產市場、「悲恨已經深知海惡夢已經醒，對尹的真情已變無味」代表投資市場、「彼時講出的言語，你咁放忘記，才知是來到異鄉的都市」代表自用買方。

顏炳立表示，政策與資金決定房市走向，若央行明年不放寬限貸政策，開啟資金動能，市場仍會依舊低迷。至於先前政院將新青安排除在《銀行法72-2》，他說：「只是些微打開水龍頭，當天營建股大漲，但第二天就再見了。」

顏炳立認為，雖然台灣的房價不會走回頭路、不至於崩盤，「但短期來看，不對的單價、總價、產品、地點，得不到自用型買家，房市死死昏昏去，投資市場則是可憐戀花再會吧。」

顏炳立說：「現在很多人在講少年股神，甚至上次聽到少年房神。」他直言：「在政策方向下，房地產已不是很好的投資標的，根本沒有什麼少年房神，況且借不到錢，怎麼炒？」

不過另一方面，顏炳立強調：「房地產仍是有錢人的資金避風港，符合地段、環境、可及性，仍會少量成交，不失溫
，現在就是現金為王，誰能擁有最多現金，就有機會撿到好貨。」

土地市場方面，顏炳立觀察：「土地市場限貸發酵，需求減少，不追價，價格陷入盤整，但仍有一定溫度，土地市場可以期待，但不悲觀。」

至於近日討論熱烈的北士科，輝達進駐若真告吹，對房市會有什麼影響？顏炳立表示：「不至於大跌，但可能會修正。」他說：「輝達總部題材本來就是一場遊戲一場夢，當題材不確定或不見了，先前買的人就會套在那邊。」

顏炳立認為：「輝達進駐與否，對北士科房價都沒有太大影響，因為本來就貴了，進駐只是增加市場性，讓要賣的人好脫手。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

關鍵字：戴德梁行顏炳立房價買房崩盤房市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新青安貸款鬆綁　台中「首購最後淨土」詢問度回升

央行在本月針對房貸限制鬆綁，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款限額外，為低迷房市注入一絲信心。信義房屋專家指出，政策對首購族最直接有利，尤其總價落在1300萬元上下的產品，在台中首購族的「最後一塊淨土」就位於太平的新光重劃區。

5分鐘前

北屯機捷特區　機能與捷運優勢吸引青年成家、退休族與北客

台中北屯捷運機廠重劃區總面積約為103.43 公頃，相較於僅10分鐘車程外的另一個北屯房市熱區十四期，預售行情每坪更優惠約10~15萬元，入手價更甜，比價效應吸納十四期外溢買盤，加上機捷特區有2/3推案都有申請開發時程獎勵，加速本區開發速度，北屯機捷特區從2021年有12棟完工建築，至2024年增至32棟，還有19案在建，堪稱「教科書級發展速度」。

8分鐘前

實登「蓋牌重災區」漸解封　房價衝破5字頭

台南房市近期因預售案實登頻傳被「蓋牌」，引發市場高度關注。繼北區新案才公布1天就迅速下架後，被點名為「蓋牌重災區」的歸仁高鐵特區，最新實登陸續揭開，愈來愈多5字頭價被揭露，最高成交價達54.1萬元。

12分鐘前

買預售屋遇「屋主退訂」要先付10萬訂金　過來人點頭：不愛斷頭客

一名網友表示，自己去看全新預售屋時，代銷稱兩房戶型已售完，但剛好有一位屋主因資金需求打算退訂，強調若接手就能用去年實價登錄的價格買下，換算起來一坪便宜約2.3萬元。不過，對方要求他先付10萬訂金，等屋主確定退給建商後再繳交簽約金，如果最後沒成交，訂金會返還。原PO疑惑「有沒有需要注意的地方？」引來網友熱議。

18分鐘前

上市大廠看好「駁二門戶」　斥1.68億買一甲子老店面

鹽埕近年已成為高雄知名旅遊景點，3月有2間店面一口氣以總價1.68億元售出，換算地價單坪86萬元，據查，買家為台灣最大的玻璃薄化拋光廠「正達國際光電」，與自然人共同入手。專家表示，該店位於駁二門戶，具備穩定租金收益與長線增值潛力。

1小時前

根本沒有少年房神！　顏炳立：房地產已不是「投資好選擇」

「根本沒什麼少年房神！」戴德梁行董事總經理顏炳立直言，台灣房地產雖然不至於崩盤，但已不是很好的投資標的，尤其現在借不到錢，怎麼炒？不過他也提到，當前現金當道，房地產仍是有錢人的資金避風港。

2小時前

「救肺散起家」老藥廠求賣38年飯店　底價再打9折

南屯區大墩路上的知名老牌飯店「喜佳美商務飯店」，歷經開價調漲後仍未成功脫手，根據最新房仲釋出的情報，該飯店目前整棟開價下修至2.5億元，不僅低於5年前開價2.6億元，更比曾喊價2.8億元的高點「打了9折」。

3小時前

國泰蔡家2.5億賣「聯合大於」次頂樓　持有7年賺2648萬元

聯合報舊址改建案「聯合大於」睽違3年再現交易，國泰蔡家以2億5580萬元出售29層次頂樓戶，持有7年賺2648萬元，漲幅約11.5%。專家表示，該戶單價應有250萬元實力，但可能礙於豪宅大環境不佳，因此成交在240萬元。

5小時前

3年前就在喊絕版　海線房價盤整回檔2字頭

台中房市經歷過疫情的工料雙漲後，大約在3年前、2022年開始，就傳出營建成本每坪造價來到15萬元以上，加上土地成本，2字頭房價會成為絕響，根據實價登錄統計，近1年全市預售屋成交均價依舊站上每坪54.68萬元，市區甚至持續挑戰高價。不過在這波房市盤整中，海線地區明顯修正，新案回檔2字頭。

6小時前

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區置產吃到大紅利

高房價時代，藝人林逸欣卻「買房如買菜」，在疫情前看房第3間就果斷出手買進；看似衝動的行為，背後卻是她15年來北漂租房練就的眼光；看準市中心長期抗跌保值力，不使用寬限期，將還房貸化為「強迫儲蓄」的動力，不僅成功晉升蛋黃區有殼族，更吃到疫後至今5年房市紅利。

8小時前

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

「救肺散起家」老藥廠求賣38年..

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊..

日賣300杯才能獲利　手搖飲1..

一家三口擠20坪「轉身就撞到」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新青安貸款鬆綁　台中「首購最後..

北屯機捷特區　機能與捷運優勢吸..

實登「蓋牌重災區」漸解封　房價..

買預售屋遇屋主退訂　過來人點頭..

上市大廠看好「駁二門戶」　斥1..

根本沒有少年房神！　顏炳立：房..

「救肺散起家」老藥廠求賣38年..

國泰蔡家2.5億賣「聯合大於」..

3年前就在喊絕版　海線房價盤整..

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366