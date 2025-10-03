美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率短暫下探後迅速反彈，導致9月底當周全美房貸申請總量下滑12.7％，其中再融資需求驟降，是最大主因。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布的季性調整數據，上周房貸再融資申請量大減21％，雖然仍較去年同期高16％，但當周平均利率已比去年高出32個基點，削弱了融資誘因，使得再融資佔整體房貸申請比重從60％降至55％。

30年期固定利率、貸款額不超過80萬6500美元的房貸，其平均利率從6.34％升至6.46％，貸款點數從0.57升至0.61（含開辦費），前提是頭期款20％。

MBA副總裁暨副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）指出，近期美國經濟數據強勁，推升美債殖利率，也使房貸利率升至3周高點，「這波利率反彈打擊了再融資需求，印證我們預估今年再融資窗口將極短暫。」

各類型貸款的再融資活動全面減少，包括傳統貸款再融資下降22％，退伍軍人事務部（VA）擔保貸款再融資則驟減27％。喬坎補充，由於高利率削弱再融資動機，平均融資金額也從兩周前的46萬1300美元降至38萬100美元（約新台幣1,226萬元）。

購屋貸款方面，9月底當周申請量小幅下滑1％，但仍較去年同期高出16％，顯示市場仍具支撐。不過喬坎提醒，購屋市場仍受總體經濟、就業市場與房屋供給狀況影響。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）報告，8月全美房市庫存首次出現年內下滑。雖然銷售週期拉長使庫存較去年增加，但部分賣家選擇撤牌觀望，等待更佳時機。

目前房貸利率在9月底10月初的變化不大，原訂5日將公布的美國就業報告原被視為影響利率走勢的關鍵，但由於政府關門危機未解，該數據發布時間已陷入不確定。