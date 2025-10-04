獨／6度改名+中資疑雲　最具爭議「白派豪宅」重啟銷售

記者陳筱惠／台中報導

台中七期知名白派豪宅近期再度改名、準備重新回歸，這棟由普立茲克獎得主、白派建築大師Richard Meier操刀設計的建築，因產權糾紛及多次改名，長期被視為台中最具爭議豪宅，而《ETtoday新聞雲》獨家取得內部文件，證實該建案將再度改名「市政9號」重新出發。

▲由普立茲克獎得主、白派建築大師Richard Meier打造的台中七期豪宅，堪稱台中最命運多舛的豪宅產品。（圖／記者陳筱惠攝）

「市政9號」與台北信義區知名豪宅「琢白」，均出自國際建築大師、普利茲克建築獎得主Richard Meier之手。回顧該社區爭議，2014年由富邦與地主新朗集團，以案名「市政富邦」進行預售，隔年更名為「富邦豪庭」，並且變更坪數設計從160坪下修至130坪，接著又再次改名為「富邦新市政」，但遇到景氣丕變，此後富邦退出。

後來自香港的新朗集團，全權接手該案，並更名為「白朗峰」。2021年台灣銷售團隊進場，再改名「新朗日匯」，售出18戶。

不僅是更名受矚目，2024年「The Sky Taipei台北天空塔」的碩河開發公司，爆出疑似掏空10億元的案件。公司董事馬廷海，是香港《東方日報》創辦人之子，也是「新朗興業」的實際負責人，整件事情還牽扯到可能有中資介入，因此引起經濟部注意。

馬廷海當時以「新朗日匯」作為擔保品，再加上他本人當保證人，向銀行聯貸76億元聯貸。同一年，又傳出他用「打6折、只限20戶」的方式吸引買家進場，但這樣的操作被懷疑是在玩詐騙吸金。

在歷經第6次改名後，《ETtoday新聞雲》獨家取得包含經濟部確認無中資發函，以及包含香港商新朗興業、立愷投資、鵬榮集團的三方協議。經濟部發出公文正式拍板由「勤業眾信聯合會計師事務所」與安泰銀行等8家銀行共同成為「新朗日匯」的接管人，並以「全權且獨家委託」方式由立愷投資接手。

▲▼ 《ETtoday新聞雲》獨家取得包含經濟部確認無中資發函，以及包含香港商新朗興業、立愷投資、鵬榮集團的三方協議 。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，立愷投資由台中傳產、飯店業者起家的栗家持有，且持有2戶，據知情人士透露，立愷投資已至少出手3億元，將「新朗日匯」積欠的利息清償，更與銀行團協商，經各銀行團董事會同意，取得該建物「全權且獨家委託」銷售。

實際詢問立愷投資董事，他則表示：「經過1年多的溝通整合，102戶產權無爭議的可售戶，約在11月開始可銷售，粗估銷售額超過百億元，單價落在6字頭。」

▲業者表示，希望透過德勤與8家銀行的背書，徹底解決過去市場對產權複雜性、交易安全的疑慮。（圖／記者陳筱惠攝）

但實際上，市場對於產權過戶仍不具備信心，對於疑點1，中資問題是否被解決？董事說：「經濟部已經發函，該棟建物產權為安泰銀行所有，而過去新朗公司也已被勤業眾信聯合會計師事務所接管，未來產權相當清楚。」

疑點2，未來有沒有辦法過戶？董事說：「未來交易由安泰銀行抵押塗銷後，過戶給消費者，立愷投資協助，因此出現三方契約來確保各式交易的安全。」

疑點3，不論是過去無法過戶的20戶，還是台北天空塔相關案件人員，是否會對「市政9號」造成影響？董事回應：「這個標的，從投資角度來看絕對是好的，天空塔相關的糾紛，實際上跟市政9號從一開始就沒有關聯，至於過去馬以個人名義出售的20戶，不在我們與銀行團協商的102戶內。」





▲▼ 「市政9號」運作相當正常，據了解，安泰銀行指派物業進行維護，公設空間也都正常可使用，包含泳池、健身房、餐廳、棋藝室、兒童閱覽室等 。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪現場，「市政9號」運作相當正常，據了解，安泰銀行指派物業進行維護，公設空間也都正常可使用，包含泳池、健身房、餐廳、棋藝室、兒童閱覽室等，知情人士說：「採單層130坪、戶戶都擁有三面採光，以金融的角度來說，就算把這棟建築打掉重新蓋成一模一樣的物件，也絕對不會是現在這個價碼，現在整棟蓋好，未來銷售無疑慮，就是妥妥的百億建案。」

業者表示，希望透過德勤與8家銀行的背書，徹底解決過去市場對產權複雜性、交易安全的疑慮。這也是台灣豪宅市場少見的「國際級專業監管模式」，未來每一筆交易都將在嚴謹程式下完成，期待提升買家的信任度。

七期資深房仲廖香婷針對房價部分指出：「從過往交易可見，該豪宅頂樓戶6字頭，中高樓層過往也都有5字樓價碼，以目前大坪數新案七期只有2案，新案價格都突破百萬元的情況下，等於大約打6~7折，以行情來說相當具備吸引力。」

