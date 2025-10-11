46億水湳轉運中心啟動招商　在地：「叫好不叫座」形勢改善

▲台中市府斥資逾46億元興建的「水湳轉運中心」正式啟動招商。（圖／市府提供）
記者陳筱惠／台中報導
台中市府斥資逾46億元興建的「水湳轉運中心」正式啟動招商，包含壽險業者、百貨集團與大型建商，超過30家企業到場關注。除主體工程採用ROT模式外，基地旁更規劃二期BOT用地，預留商場、餐飲、娛樂等複合開發機能，信義房屋專家表示，水湳疊加台中巨蛋與漢神洲際百貨，讓重大利多「看得見、摸得到」。
台中市長盧秀燕上任後推動4大轉運中心之一的「水湳轉運中心」，由市府斥資逾46億元興建，預計2026年上半年竣工。交通局長葉昭甫指出：「水湳轉運中心為台中市4大轉運中心之一，位於水湳經貿園區東北隅，鄰近國道1號大雅交流道及台74，擁有絕對的交通優勢。」
▲水湳經貿園區下半年迎來「豐收期」，包含「台中綠美圖」、「台中國際會展中心」陸續試營運。（圖／記者陳筱惠攝）
隨著建設推進，水湳經貿園區下半年迎來「豐收期」，包含「台中綠美圖」、「台中國際會展中心」陸續試營運，如今再加上轉運中心招商啟動，整體區位利多更加明顯。
信義房屋逢甲上安店經理周子凡分析：「水湳公共建設疊加『台中巨蛋』與『漢神洲際百貨』，讓重大利多看得見、摸得到。隨著機能逐步成形，未來水湳的居住樣貌與生活便利性將更加具體。」
周子凡觀察指出：「水湳首波推案因地價偏高、品牌建商較少，過去多有叫好不叫座的情況，但自建設逐步到位，商業迴流跡象明顯，中平路店面增加、連鎖品牌加速插旗，就連周邊非核心街廓也同樣受惠。」
