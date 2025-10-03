薪水追不上房價！小宅日本化模組＋高坪效　20坪塞三房兩廳將成常態

▲薪水追不上房價！小宅日本化模組＋高坪效，20坪塞三房兩廳成常態 。（資料照／記者陳筱惠攝）



記者王威智／採訪報導

小坪數住宅在台灣並非新鮮事，但近年市場走向已出現轉變，因為產品正逐步朝向日本公寓式住宅的模式發展，尤其在雙北地區最為明顯。專家分析，這反映的不僅是房價壓力，更是家庭結構與居住型態的深層變化。

許多年輕人在看房時不禁感嘆，過去住在家裡3房兩廳總坪數約30餘坪都算擁擠，如今卻出現約20坪就得塞下「小三房」。民眾宋先生形容：「以前大學租屋的套房大小，如今建商都能規劃成一房產品。」王先生也直言，台北市房價高不可攀，在雙北看房時發現不少建案為了壓低坪數，規劃出「特規」格局，「像是床位長度只有170公分，比常見雙人床標準還短（台灣常見的雙人床正常規格5 x 6.2 台尺，約為 152 x 188 公分），身高高一點的人連睡覺都有困難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於已經咬牙進場的買方，同樣面臨現實壓力。雙薪族洪小姐坦言，雖然政府積極打房，但薪資漲幅仍趕不上房價與建材通膨。「我們兩年前買預售屋，帳面上看起來有賺，但建商只附隔間，光是裝潢就得再投入每坪約7-8萬元，小宅收納更是一大難題。」

▲現代小宅要求提高坪效，臥室空間往往放了一張床，就只剩走道空間，衣櫃、收納規劃都是一大問題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

2014小宅潮：一場被房價逼出的革命

台灣小宅流行的開始可追溯到2014年。當年台灣房價達歷史新高，15坪以下小宅在市場買賣比例突然從8%-10%跳升到13%，15至25坪住宅比例也大幅增加，顯示小宅逐漸成為市場主力。全台建案普遍「向上長高」，樓層增加、戶數不減反增，格局被形容「像飯店或日本小公寓」。雖然早期都提供屋主在營建時有「客變」服務，可以因應民眾實際需求調整室內格局。

模組化施工：缺工與通膨下的唯一解方

不同的是，當前的小宅產品已經出現「日本化」的趨勢，模組化營建。隨著全球原物料通膨施工成本可量，近期許多建案都已取消「客變」服務。建築業者也私下透露，房價高昂，產品須符合市場需求外，產業缺工問題嚴重，模組化施工因能在工廠內分工製作，大幅降低現場人力需求，成為解方之一。同時，模組化的格局設計施做效率可提升三至五成，不僅符合快速交屋與都市緊湊開發需求，減少返工與材料浪費，有助成本控管與品質提升。

四大推力：專家揭開小宅成為市場主流的真因

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則歸納出四大因素：價格門檻壓力、家庭結構轉變、投資出租需求，以及建商策略調整：首先是房價高漲造成的價格壓力，購屋族往往受限於總價考量，為了兼顧通勤與生活機能，只能選擇小宅或老宅。其次，家庭結構轉變帶動需求，單身、晚婚、頂客族及銀髮族比例增加，「一人一宅」的現象愈加普遍。第三，小宅因總價低、出租快，成為投資人與租屋族的雙重首選。最後，在買氣保守的市場環境下，小宅去化速度最快，建商也積極縮小坪數、壓低總價，以提升市場接受度。

▲台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐。（資料圖／記者姜國輝攝）

在雙北等核心城市，建案不只單純縮小坪數，更強調「小空間高機能」，設計上結合多用途收納、機能家具與社區共享設施，與日本公寓式住宅思路相近。日本在土地有限、少子化及單身人口增加的背景下，早已形成「小宅大功能」的住宅文化。這樣的模式正逐步在台灣被複製，尤其雙北因土地取得成本高、人口密集，市場對此接受度更高。