進度超前！高雄大寮社宅開箱　384戶幸福宅搶先看

▲社宅開箱！高雄大寮社宅進度衝7成，設計亮點一次看。（圖／高雄市水利局，下同）



記者董美琪／綜合報導

由高雄市政府水利局代辦的「大寮社會住宅（第一期）新建統包工程」進度傳出好消息，目前已超前達4.36%。副市長林欽榮3日率住宅審議委員會委員前往工地視察，並參觀實品屋，親身體驗室內空間與動線。透過家具陳設打造的入住氛圍，也蒐集委員對空間規劃的建議，作為後續優化的重要參考。

林欽榮表示，大寮社宅是高雄自建社宅的重要示範，設計強調生活宜居與實用細節。所有房型皆擁有景觀，並採良好通風與採光設計；廁所全面使用同層排氣、排水系統，方便日後維護；樓地板下方鋪設隔音墊，有效降低樓層噪音干擾。全齡友善的無障礙設計，也讓長輩與孩子都能住得安心。

大寮社宅共規劃2棟地上10層、地下2層建築，總戶數384戶，包含套房、一房、二房與三房等多元格局，並設有無障礙單元，僅供出租不出售。目前工程進度已達71.1%，同步進行外牆、室內隔間與機電配管等施工，預計115年第三季完工。

建築規劃也充分考量生活機能與綠化環境。基地緊鄰捷運橘線大寮站2號出口，交通便捷；社區中央設有花園與廣場，提供兒童遊戲、藝文活動及銀髮族散步空間，一樓並規劃店舖與社福設施，打造便利又安心的「全齡幸福宅」。此外，全案採永續智慧宅設計，取得銀級綠建築與智慧建築標章，並設有地震速停系統、監測系統及自動遮斷裝置，提升居住安全。

林欽榮指出，大寮社宅預計於115年12月1日開放入住。室內將提供基本廚衛設備並預留冷氣管線，市府也會媒合家電與家具租用平台，協助減輕住戶購置負擔。未來，都市發展局將比照凱旋青樹社宅模式，辦理招租與看屋作業，持續推動社會住宅政策，落實居住正義，讓更多市民安心成家、樂居高雄。