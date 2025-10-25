ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

8F辦公室冷氣壞了！鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

▲▼6月夏季電價凍漲 冷氣室外機。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法官判處蔡女應容忍鄭男與修繕人員入內進行冷氣室外機更換工程。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名陳姓男子112年4月向房東鄭男租下一棟位於北市某社區8樓之3房屋，但因冷氣已無法製冷，經委請空調設備公司到場勘察後，確認是懸掛在8樓外牆的室外機需要更換，但要進行工程只能從隔壁的8樓之7進出，陳男多次8樓之7所有權人蔡女協商，但均遭對方拒絕，只好提告。台北地院法官判處蔡女應容忍修繕，不得有妨害工程之行為。全案可上訴。

判決書指出，陳男向屋主鄭男租下該處8樓之3房屋，作為法律事務所辦公室及營運地點使用；而蔡女則是8樓之7所有權人，現由其子經營短期補習班使用。陳男主張，房東鄭男係以現況交屋，附有1台獨立分離式冷氣，室內機安裝在屋內，但室外機卻懸掛在8樓外牆上，因冷氣機已達使用年限，無法有效製冷，經委請空調設備公司到場勘察後，確認室外機須進行更換工程，然受限於房屋格局動線，該工程僅能從8樓之7進出，陳男多次嘗試與蔡女協商，均遭對方明確拒絕施工人員入內修繕，無奈之下只好提出告訴。

對此，蔡女經合法通知，未於言詞辯論期日到場，僅提出書狀，表示舊冷氣室外機更換路徑甚多，陳男卻執意要從8樓之7進出，且非單純借過，是為了在蔡女屋內設置管路，顯然侵害其所有權，請求駁回陳男之訴。

台北地院法官審酌，公寓大廈管理條例明文規定，「按他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕」，且參閱室外機外牆位置照片，僅有從8樓之7進入拆裝一途，別無其他途徑；令蔡女提出的管路設置部分，陳男表示均會按照原來管路，不會經過蔡女房屋，其所提出的疑慮可以排除，因此法官認為確實有透過8樓之7房屋進行裝設冷氣室外機之必要，判處蔡女應容忍陳男偕同修繕人員進入屋內進行工程，不得有妨害之行為。可上訴。

關鍵字：房產雲冷氣室外機修繕

