買房像開盲盒？他列「3地雷」遇到超衰　網點名1類型：風險更大

▲原PO認為買房就像在開盲盒一樣，運氣不好就會遇到很多鳥事。（圖／取自免費圖pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

「買房」是許多年輕人一生中最大的目標，不過一間房動輒千萬，若不做足功課很容易吃虧。就有一名網友認為，買房子根本像在賭運氣，就好像在開盲盒一樣，運氣不好就會遇到很多爛事。貼文引發網友熱議，對此，有網友指出，「 買預售才叫開盲盒，連外觀顏色都敢跟模型廣告不同」。

該名網友在PTT以「買房子就像在開盲盒」為題發文，分享幾種買房後可能碰到的「爛事」。首先是各種天災人禍，像是水災、火災、地震、土石流、氣爆、地層下陷等，這些意外都會造成高額財產損失，只能說「誰遇到算誰衰」。

第二種是房屋本身的瑕疵問題，例如設計不良、施工品質差導致的漏水、滲水、排水不良、磁磚剝落、機電故障等，這些狀況大家多多少少都會遇到。

第三種是容易遇到各種「妖魔鬼怪」，像是擺爛的建商、管委會、惡鄰居、裝潢蟑螂、租屋蟑螂等，這也是最讓人勞心勞力的。

原PO直言，買房就像花錢找罪受，雖然可以提升居住品質，但也充滿各種挑戰，好處想「至少能順便學建築、裝修、法律等知識」。不過他也不諱言地表示，買房是個很爛的投資，雖然買股票也會遇到各種利空造成損失，但至少不用像買房子那樣花一堆時間處理。文末則是好奇詢問網友們：「各位買房後有遇到過什麼破爛事嗎？」

貼文引來熱議，不少人紛紛吐槽原PO，「你買什麼東西，會沒風險？」「看新聞買股票也像開盲盒啊」、「無知增加了恐懼」、「出門也很像開盲盒，你可能被車撞、撞到別人、被雷打到、被詐騙、碰瓷，所以建議都不要出門了」、「價格決定一切，破爛公寓跟新成屋預售屋價格差一倍，那覺得哪邊碰到爛人機率高？」

也有不少人指出，買預售屋的風險才是最大，「買預售才叫開盲盒，連外觀、顏色都敢跟模型廣告不同」、「預售屋才是好嗎？眼高手低、能力不足」、「預售屋真的開盲盒，穿心樑、屋內污水管、樓高矮、整面牆打針，族繁不及備載」、「一堆人預售買得比成屋貴」。