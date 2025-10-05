ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大品牌退潮！美購物中心店面空置率近6％　反成小店面搶進機會

▲美購物中心空置率升高。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國大型購物中心的空置率上升，平常一位難求的空間，現在反而讓個體店家有更多機會可以槍進。位於美國聖地牙哥的身心療癒顧問布萊爾（Kimberly Blair）專精於悲傷輔導，近來發現客戶間普遍出現「螢幕疲勞」的現象。在多數諮商都採線上進行的情況下，她決定設立實體諮詢空間，改為更多面對面輔導。在尋找地點時，她驚訝地發現購物中心內竟有不少優質店面可供選擇，租金條件也相當彈性。

CNBC報導，營業地點在聖地牙哥的布萊爾表示，「我不僅談到了一個非常理想的月租價格，還拿到了靈活的租期，這不但讓需要面對面支持的客戶有了更好的治療效果，對我的事業來說也是一種競爭優勢。」

從健康從業人員、瑜珈老師到藝術創作者，美國各地的中小型業者，如今都更容易承租過去難以企及的黃金商業空間。不過，專家也提醒，這樣的機會是否出現，仍高度取決於所在的地理位置。

根據商用不動產公司高力國際（Cushman & Wakefield）2025年第2季報告，全美購物中心空置率上升至5.8％，比第一季增加20個基點，較去年同期上升50個基點。報告指出，這顯示整體租賃需求轉弱，使得包含購物中心在內的租金壓力逐漸緩解。雖然疫情高峰期間的數據更為嚴峻，但目前關店數量持續攀升，加上租戶面臨的營運成本壓力日益加劇，未來幾季的租金成長可能進一步放緩。

「現在的『主街機會』不再侷限於傳統零售業者，更多業態正加入進來」，顧客人流數據平台 Placer.ai 的研究總監拉方坦（Elizabeth Lafontaine）表示。她指出，在消費者大量移入、人口快速增長的熱門市場中，零售空間正重新開放給獨立店家和當地品牌，連購物中心對在地商家的接受度也明顯提高，尤其是具有一定知名度的品牌。

房仲平台 Offices.net 的共同創辦人艾爾德（Teresha Aird）也指出，布萊爾的經歷並非孤例。「我們確實看到更多小型企業趁著商業空置回升，搶進過去因租金高昂而無法企及的地段，」她說，包括環城郊區與中型城市商業區等過去受創嚴重的零售廊道，如今都出現價格回調的現象。

艾爾德補充道，「這讓過去被排除在外的獨立零售、健身業者，尤其是各類服務型企業，有了進場的機會。」不過，高力國際的資深經濟學家博納克（James Bohnaker）提醒，雖然空置率上升，但租金仍在成長，「租金通常不會下跌，只是漲幅減緩」。疫情過後，零售租金年增率曾達4％，現在則降至約2％左右。

正是這樣的漲幅趨緩與空置增加的雙重趨勢，讓許多中小企業得以跨入過去無法承擔的商業地段。「我們觀察到醫療診所、SPA館等非傳統業態的出現變多，」博納克說。

高力國際預期，這樣的現象短期內仍會持續。「市場確實正在重新調整，截至今年為止，關店數仍在增加」，博納克指出，這意味著對中小企業來說，機會之窗仍在擴大。

在密西根州北部經營 Traverse Bay Farms 的美食品牌主拉波特（Andy LaPointe），在當地兩家小型購物中心設有實體店面。他表示，當連鎖品牌退出優質商圈後，留給在地商家的，不只是填補空間的可能性，而是「重新想像這個空間」的機會。

「這些空間通常已經完成選址評估，也累積一定客流量，當地居民也習慣這裡有活動。真正的轉變，是當小品牌進駐後，不是複製一個制式門市，而是創造出一個讓人想駐足、有歸屬感的地方」，拉波特說，「所以，當大型連鎖撤出時，留下的不是空缺，而是畫布——讓在地小店畫出屬於自己的長久風景。」

