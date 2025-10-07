高級不等於昂貴！設計師 Amber Lewis 的 4 招自然溫潤居家法則

▲細節決定品味！拆解頂尖設計師Amber Lewis高級感，4 招打造自然溫潤家居 。（圖／翻攝IG@amberinteriors）

記者王威智／綜合報導

想擁有高級感、兼具藝術氣息的居家空間，其實不需要昂貴裝潢或過度設計。關鍵在於材質選擇、色彩搭配、家具佈局與細節點綴。IG上受到關注的美國頂尖室內設計師 Amber Lewis 的作品，即完美示範如何透過簡單元素，就能打造溫潤、質感滿分的居家風格。

1. 天然材質，帶出溫暖復古感

Amber Lewis 擅長使用木材、石材、棉麻、陶土等天然材質，為空間注入自然質感。無論是原木感茶几、編織地毯，還是優雅的大理石餐桌，這些材質相互交織，營造出溫潤復古、和諧自然的生活氛圍。

2. 中性色系，多層次呈現寧靜

在色彩運用上，她偏好低飽和的中性色調，如咖啡色、駝色、米色與灰色。

透過層次分明的色彩搭配，空間不僅統一和諧，更散發出寧靜質樸的感覺，呈現自然美式與茶室風格融合的高級感。

3. 寬鬆家具佈局，創造通透感

家具安排上，Amber Lewis 謹慎留白，沙發與茶几之間預留充足活動空間，避免擁擠。模塊化家具如開放式書架或可拆卸沙發，不僅提升靈活性，也讓整個空間在視覺上顯得開闊舒適。

4. 細節點綴，注入藝術與生機

最後，細節決定品味。她擅長利用綠植、復古花瓶、經典畫作等小物件，為空間增添層次與氛圍感。看似隨意的擺放，其實是精心設計的視覺節奏，讓家不只是一個居住的地方，更是一件藝術品。

透過材質、色彩、佈局與細節的四大法則，即使是日常居家，也能輕鬆打造出高級又舒適的空間。對追求生活質感的人來說，懂得「選材與佈局」比追求奢華裝潢，更能營造出令人心動的居家氛圍。