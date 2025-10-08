▲攝影師視角的居家美學！中古 X 極簡，沉澱「老錢」級高級質感 。（圖／翻攝IG@fannyamandanilsson）

如果你也喜歡中古風家居搭配，那你絕對要參考瑞典攝影師 Fanny Amanda 的高級美學。她不只是鏡頭後的創作者，更是一位以生活為作品的時尚網紅，將光影、質感與情緒融入每一寸空間，讓「家」成為她最具代表性的藝術場域。

位於瑞典西海岸的這棟住宅，以侘寂（Wabi-sabi）與中古元素為核心，結合自然光、溫潤木質與低飽和色調，展現一種「不完美的完美」。大地色牆面、手工木櫃與復古燈具勾勒出沈穩底色，細節中流露時間的痕跡與生活的溫度，每一個角落都像靜止的攝影畫面，凝結出日常的詩意。

Fanny 以攝影師的敏銳捕捉光影，將自然光視為家中最柔軟的設計語言。大片玻璃門窗引入戶外景致，讓室內與自然之間的界線消融，使空間帶有可呼吸的靜謐感。嬰兒房延續整體調性，柔和、安全又溫馨。廚房則以經典黑白灰為主調，搭配木質檯面與銀色五金件，在冷與暖之間找到完美平衡。

作為時尚網紅，Fanny 的穿搭同樣體現這份極簡哲學。中性色、大地調與俐落剪裁是她的日常語彙，不追逐潮流，只專注於質感與節奏。她的審美不張揚，卻在克制中展現力量，也讓「高級中古風」成為當代家居美學的新語言。

在這個被極簡與奢華輪流主導的年代，Fanny 的家提醒我們，真正的高級不是昂貴，而是懂得留白與節制。從色調到擺設，每一處都透出時間沉澱的質感。事實上，這樣的風格與近年流行的「老錢風」極為相似，同樣講究低調奢華、內斂優雅與經典不敗的品味。

TIPS：打造高級中古風的小訣竅

從材質開始，是最簡單也最關鍵的一步。選擇帶有自然紋理的木頭、亞麻與皮革等元素，搭配復古線條燈具與低飽和色牆面，再擺上一件具有年代感的老件家具，讓家在時間的靜默中散發出低調卻深刻的高級溫度。