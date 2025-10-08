不敗教主出清4檔ETF！少賺了也要湊千萬「再買1間」：房子穩定

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經作家「不敗教主」陳重銘日前透露，最近把手上幾檔槓桿ETF全數出清，目的很單純，「先付了千萬把房子買下來，預計年底交屋。」他強調，這筆出清是為了把資產從高波動的股票轉到穩定的房地產，同時保留未來再進場的彈性，笑呼「會把房地產佈局到國外去，希望我在全世界都有度假小屋！」引發話題。

陳重銘在粉專表示，他前陣子買新房，辦房貸時被卡「2房」，因為自己曾在2009年借500萬房貸，為了危機入市買進便宜股票，「當時房貸居然是辦『購屋』，害我最近買房子被卡房貸，只好趕快來結清。」他很感謝這筆500萬房貸，「10多年來幫我帶進來好幾倍的獲利。」

他透露，今年4月股災時，他透過理財型房貸買進00675L、00670L、00753L、00830等標的。就在前陣子看到一間預售屋賠售，「原屋主資金困難，房子在大巨蛋附近，高空游泳池還可以看到101，所以我把上面的股票出清，先付了千萬把房子買下來，預計年底交屋。」

他坦承，對於出清感到有點可惜「唉，少賺了。」但寧可現在鎖定一間好房，若房貸順利下來，他會「儘量在一兩年內全部繳清，然後就可以再辦理理財型房貸，趁股災再來進場」，表明買房並非放棄投資，而是把兵力調置到不同戰場。

陳重銘直言，「房子的優點是穩定，可以配合股票做資產配置。」除了買屋，他也分享夢想與布局，「希望我在全世界都有度假小屋！我還要在港口放一台遊艇，國外的超跑也便宜不少！」