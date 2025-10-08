鄰信義計畫區華廈轉手賠千萬　單價只剩8字頭

▲房市景氣不佳，房價出現鬆動，就連信義區蛋黃區也出現轉手慘賠千萬元案例。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市景氣不佳，房價出現鬆動，就連信義區蛋黃區也出現轉手慘賠千萬元案例。松平路巷內25年的華廈以6800萬元轉手，前屋主持有12年大賠1108萬元，在地房仲點出該物件3大致命傷，包括格局、基地規模、坪數總價帶。

近期實價揭露，信義區25年華廈「昇陽國寶翠園」6樓戶以6800萬元交易，權狀84.7坪，含1車位平均單價約80.2萬元。值得注意的是，前屋主持有12年，大賠1108萬元，跌幅達14%。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「昇陽國寶翠園」位於松平路50巷，緊鄰信義計畫區，且社區旁邊就是公園，走路就能到信義國小，地段條件相當不錯。

葉沛堯指出，區域25年中古大樓像是「太平洋凱旋花園」、「松平國寶」等等，成交單價達120萬元以上，甚至在今年出現135萬元交易，就連標榜房價親民的國宅社區「世貿新城」單價都有百萬元以上水準，本次「昇陽國寶翠園」轉手平均單價80.2萬元，拆算車位單價頂多90萬元，屬實偏低。

▲「昇陽國寶翠園」小檔案整理。（表／記者項瀚攝）

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤分析：「『昇陽國寶翠園』行情走跌有3大原因，首先是該社區格局較不方正，屬於狹長形，第二是社區規模較小，車位僅能規劃機械車位，且戶數少，管理費高。」

第三點是坪數大、總價帶問題，陳德潤直言：「這一點也是最致命的，以80坪的空間來說，總價帶上看7~8千萬元，但卻無法展現出豪宅產品的規劃，自然難找到人接手，因此本次成交總價降到6800萬元，最主要也是要得閃過7000萬元的高價宅限貸門檻。」

