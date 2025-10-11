ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年收百萬！29歲業務男「聽說房市不穩」猶豫買房　內行搖頭

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名年薪超過百萬的業務日前求助，目前在北部租屋，每月房租2萬塊，目前有200萬元存款，與約300萬元投資理財資產。他指出，自己對房市不太了解，不確定該「趁早入場」買間小套房自住，還是應再多存幾年、等市場更穩定再出手。信義房屋專家認為，購屋關鍵不在時機早晚，而是「資金配置與地點選擇」。

該名網友在「買房知識家」發文，提到自己今年29歲，月薪介於9至15萬元之間，租屋支出每月2萬，目前有200萬元存款與約300萬元投資理財資產，坦言對房市不太了解，「一直不太了解房市這一塊，是要買一間小套房住好，還是建議等待存款再高一些未來再買。」身邊不少朋友認為「現在房市不穩」，建議他暫緩購屋，但自己也擔心通膨讓購屋門檻越拉越高，因此想請教大家建議。

貼文曝光後，引來許多網友熱烈討論，「如果未來有打算成家，建議至少買兩房，小套房不好貸也難轉手」、「買房是正確的決定，不要猶豫了，就算不住還能出租」、「繳房貸金額若與租金差不多，其實就能考慮購屋」、「可先從預售屋著手，壓力較小還能繼續租屋」、「要衡量收入是否穩定、能否長期繳貸款。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這類年輕高收入族若已有穩定工作基礎，其實可以開始布局自住或兼具投資性的物件。他建議，29歲購屋的關鍵不在「時機早晚」，而是「資金配置與地點選擇」，若目前自備款約200萬，可鎖定北部蛋白區兩房中古屋，貸款負擔相對輕，也有轉手彈性。若打算長期自住，預售屋也能考慮，但要注意交屋前資金調度。

曾敬德也提醒，與其糾結房市漲跌，不如趁收入穩定時建立資產。尤其像業務收入有彈性，可在高峰時提前償還本金，降低長期利息壓力。他強調，29歲是建構財務與居住穩定的關鍵期，別讓觀望成為錯過的理由。

買房高收入業務租屋房租信義房屋投資房市曾敬德

