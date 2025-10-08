系統櫃、木作櫃、IKEA櫃誰最適合你？設計師直白告訴你

▲木作櫃就像量身訂製的西裝，由木工師傅精準打造，細節講究、質感出眾，是追求獨特品味與高質感居家的首選。（資料圖／記者鄭遠龍攝）

記者王威智／綜合報導

在家居裝潢中，櫃體選擇往往讓人頭痛。不只是收納，更是居家品味的表達。系統櫃、木作櫃與IKEA櫃，各自擁有獨特魅力與使用感受，從施工速度到美感質感，選對櫃子才能讓空間完整呈現理想風格。

IG人氣設計師Luke就分享：「裝潢十個裡面會有九個人問，到底要做系統櫃、木作櫃還是買IKEA！」正在打算規劃居家空間的你是不是也有這個煩惱？

收納是居家空間不可或缺、也是生活品質的重要一環。不只是整理物品的手段，更是空間美感的核心支點。妥善的收納設計，讓每件物品都有自己的位置，不僅維持整潔，也讓生活更從容、有序。家，不只是居住的地方，更是放鬆與享受的生活舞台。

1｜系統櫃：像是居家界的「快時尚」，由工廠預製模組化板材組成，安裝迅速、施工粉塵少，價格透明親民。造型偏直線方正，雖不適合曲線或凹槽設計，但在效率與經濟上，對忙碌現代人而言，是最直接的解決方案。

2｜木作櫃：則像訂製西裝，由木工師傅量身打造，能精準貼合空間不規則條件，並呈現曲線、斜面等細節造型。材質選擇多元，質感豐富，無論現代極簡或復古風格，都能做出專屬空間風格。缺點是施工時間長、成本高，但對追求細節與品味的屋主而言，絕對值得。

3｜IKEA櫃：就像居家界的「經典入門款」，固定模組設計、DIY組裝簡單、價格親民。款式多樣，但尺寸受限，不易完全貼合特殊空間。對於預算有限、偏愛自行打造居家風格的屋主來說，IKEA櫃仍是一個靈活且實用的選擇。

▲系統櫃、木作櫃、IKEA櫃誰最適合你？直接分析給你看 。（圖／記者王威智繪製）

設計師提醒，選擇櫃體前應先考量空間需求與居家風格。系統櫃適合追求速度與效率的現代生活；木作櫃是打造專屬質感空間的不二之選；IKEA櫃則讓DIY愛好者在有限預算下也能完成美學居家。掌握功能與美感平衡，才能真正打造出既實用又具品味的居家空間。