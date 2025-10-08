ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

系統櫃、木作櫃、IKEA櫃誰最適合你？設計師直白告訴你

▲位在新竹的「壹山2期」，全區近5萬坪低密度開發，超過3千棵大樹的森湖美域，採生態復育工法而成，更導入安縵、寶格麗等環境美學，不僅改寫北台灣國際山城新高度，放眼全台，幾乎沒有相似的規劃，也因此，成功吸引了不少塔尖高端族群的目光～▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲木作櫃就像量身訂製的西裝，由木工師傅精準打造，細節講究、質感出眾，是追求獨特品味與高質感居家的首選。（資料圖／記者鄭遠龍攝）

記者王威智／綜合報導

在家居裝潢中，櫃體選擇往往讓人頭痛。不只是收納，更是居家品味的表達。系統櫃、木作櫃與IKEA櫃，各自擁有獨特魅力與使用感受，從施工速度到美感質感，選對櫃子才能讓空間完整呈現理想風格。

IG人氣設計師Luke就分享：「裝潢十個裡面會有九個人問，到底要做系統櫃、木作櫃還是買IKEA！」正在打算規劃居家空間的你是不是也有這個煩惱？

[廣告]請繼續往下閱讀...

收納是居家空間不可或缺、也是生活品質的重要一環。不只是整理物品的手段，更是空間美感的核心支點。妥善的收納設計，讓每件物品都有自己的位置，不僅維持整潔，也讓生活更從容、有序。家，不只是居住的地方，更是放鬆與享受的生活舞台。

1｜系統櫃：像是居家界的「快時尚」，由工廠預製模組化板材組成，安裝迅速、施工粉塵少，價格透明親民。造型偏直線方正，雖不適合曲線或凹槽設計，但在效率與經濟上，對忙碌現代人而言，是最直接的解決方案。

2｜木作櫃：則像訂製西裝，由木工師傅量身打造，能精準貼合空間不規則條件，並呈現曲線、斜面等細節造型。材質選擇多元，質感豐富，無論現代極簡或復古風格，都能做出專屬空間風格。缺點是施工時間長、成本高，但對追求細節與品味的屋主而言，絕對值得。

3｜IKEA櫃：就像居家界的「經典入門款」，固定模組設計、DIY組裝簡單、價格親民。款式多樣，但尺寸受限，不易完全貼合特殊空間。對於預算有限、偏愛自行打造居家風格的屋主來說，IKEA櫃仍是一個靈活且實用的選擇。

▲▼ 。（圖／記者王威智繪製）

▲系統櫃、木作櫃、IKEA櫃誰最適合你？直接分析給你看 。（圖／記者王威智繪製）

設計師提醒，選擇櫃體前應先考量空間需求與居家風格。系統櫃適合追求速度與效率的現代生活；木作櫃是打造專屬質感空間的不二之選；IKEA櫃則讓DIY愛好者在有限預算下也能完成美學居家。掌握功能與美感平衡，才能真正打造出既實用又具品味的居家空間。

關鍵字：居家收納室內設計木作櫃系統櫃IKEA櫃居家美學裝潢選擇生活品味空間設計收納技巧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18用地爭議難解，經濟部今（8）日發出4點聲明，並證實接獲輝達公司委託，盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

2小時前

舊玉市改建商場開工　台中登全台商業投資最熱城市

內政部營建署最新統計顯示，前7月全台商業類建築使用執照核發樓地板面積達15萬8434坪，雖較去年同期略減，但台中市以9萬3562坪、年增17倍之姿衝上全國第一，成為全台商業投資最熱城市。

2小時前

系統櫃、木作櫃、IKEA櫃誰最適合你？設計師直白告訴你

在家居裝潢中，櫃體選擇往往讓人頭痛。不只是收納，更是居家品味的表達。系統櫃、木作櫃與IKEA櫃，各自擁有獨特魅力與使用感受，從施工速度到美感質感，選對櫃子才能讓空間完整呈現理想風格。

4小時前

Q3房價跌幅擴大、高雄最慘　永慶：房市氛圍趨穩

最新Q3房價指數七都全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季跌幅達2.8%，其中高雄跌最慘。不過專家表示，雖然房市的觀望氣氛仍存，但相較去年下半年，整體氛圍明顯穩定許多，買方態度不再僅是觀望，看屋、比價等購屋行程轉趨積極。

5小時前

高雄國賓改建高度將降3、4層　鄰房訴願遭駁回

高雄國賓飯店危老重建案爭議延燒多月，附近住戶組成自救會，接連向市府與大陸建設抗議，甚至提起訴願與停止執行聲請，大陸建設表示，將原設計2棟大樓高度從58樓及52樓，分別調降至55樓及48樓後，而環境部與高雄高等行政法院已駁回鄰房訴願及停止執行聲請。

5小時前

鄰信義計畫區華廈轉手賠千萬　單價只剩8字頭

房市景氣不佳，房價出現鬆動，就連信義區蛋黃區也出現轉手慘賠千萬元案例。松平路巷內25年的華廈以6800萬元轉手，前屋主持有12年大賠1108萬元，在地房仲點出該物件3大致命傷，包括格局、基地規模、坪數總價帶。

7小時前

不敗教主出清4檔ETF！少賺了也要湊千萬「再買1間」：房子穩定

財經作家「不敗教主」陳重銘日前透露，最近把手上幾檔槓桿ETF全數出清，目的很單純，「先付了千萬把房子買下來，預計年底交屋。」他強調，這筆出清是為了把資產從高波動的股票轉到穩定的房地產，同時保留未來再進場的彈性，笑呼「會把房地產佈局到國外去，希望我在全世界都有度假小屋！」引發話題。

7小時前

攝影師視角的居家美學！中古 X 極簡　沉澱「老錢」級高級質感

如果你也喜歡中古風家居搭配，那你絕對要參考瑞典攝影師 Fanny Amanda 的高級美學。她不只是鏡頭後的創作者，更是一位以生活為作品的時尚網紅，將光影、質感與情緒融入每一寸空間，讓「家」成為她最具代表性的藝術場域。

7小時前

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

「雞茶園」位於楠梓高大特區，2016年開幕，不用遠赴郊區，在市區就能吃到炭火烤雞，開店近10年擁有不少死忠顧客，最佛的是用餐不限時，想坐多久都可以，低調的外觀堪稱「都市秘境餐廳」，近期屋主開出44萬元招租，不少在地人都相當錯愕。

8小時前

昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆：租屋市場也結霜

不只售屋市場結冰，租屋市場出現明顯轉冷現象。過去在學區旁、含車位、2房22坪、月租可達2萬5千元的房型，如今即使開價相同，卻乏人問津。

9小時前

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地..

4步走完整塊基地　永和最小重建..

不敗教主出清4檔ETF！少賺也..

低價無效！　台中買氣冰封區「預..

輝達考慮的「北士科T12」　背..

昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆..

芎林新案6字頭！　市調：新竹蛋..

8年級老闆曝創業最大坑！　最容..

「這3種房子」最難貸到款！專家..

昔高雄2大房價凹陷區脫鉤　1區..

ETtoday房產雲

最新新聞more

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　..

舊玉市改建商場開工　台中登全台..

系統櫃、木作櫃、IKEA櫃誰最..

Q3房價跌幅擴大、高雄最慘　永..

高雄國賓改建高度將降3、4層　..

鄰信義計畫區華廈轉手賠千萬　單..

不敗教主出清4檔ETF！少賺也..

攝影師的居家美學！中古 X 極..

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋..

昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366