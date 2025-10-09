美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

▲美豪宅熱銷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

美國當前房市出現明顯兩極化，價格達到百萬美元（約新台幣千萬或以上）以上的豪宅正以最快速度被搶購一空，成為房市中最熱的區塊，讓其他房市價格帶顯得銷售平平。這一現象與美國貧富差距擴大有密切關聯，也讓高端房地產市場進一步分化為富人專屬領域。

根據報導，百萬美元以上房屋的成交速度、議價空間與市場響應遠超中低價位住宅。這類房屋在市場上的移動速度明顯加快，許多買家願意出高於要價以競爭購得。隨著富裕階層資金充裕，更傾向搶占稀缺的高端物件，進一步拉大與一般買家間的房市競爭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析人士指出，這種趨勢反映出美國房市正在加速分層：一部分為注重穩定與自用的中階購屋者；另一部分則是擁有資金優勢、訴求資產配置與避險的高端買家。高端房屋的快速流通，也意味著市場資源與利潤逐漸向富人集中。

此外，報導認為，這股豪宅熱潮背後也有金融與信貸條件的助力。富裕買家更容易獲取較低利率貸款、使用資產槓桿操作，提升購屋能力。反觀普通買家不得不承受更嚴苛的貸款審核、利率壓力與存款門檻，競爭力被進一步壓縮。

在此背景下，房地產市場的結構不平等可能進一步惡化。豪宅交易的火熱，可能使得整體房市指數與價格被拉高，卻真正被動的仍是中下階層買家，被迫在市場邊緣競爭。