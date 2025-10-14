ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

元利四季莊園800戶熱銷口碑延燒　二部曲全新登場！

記者錢雅慧／綜合報導

自2024年第三季推出以來，「元利四季莊園」締造熱銷超過800戶的亮眼佳績，銷售速度穩健，內政部實價登錄筆數也已突破750筆，公開透明的數據，顯示產品規劃與地段價值深獲市場認同。購屋族除了橫跨雙北核心行政區，包括大安、信義、文山、新店、中永和等，更吸引來自桃園、新竹、台中與南台灣的買方專程前來，印證此案已成為全台矚目的造鎮指標大案。

在此熱烈迴響之際，「元利四季莊園 二部曲」棟別於金秋登場，全新推出24坪、33坪、43坪、58坪與72坪多元格局，從單身族、小家庭到三代同堂，都能在這裡找到合適的理想居。以國際級規劃手筆與口碑佳績為基礎，再一次將居住質感推向新的高峰。

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲「元利四季莊園」為近年首都圈罕見的市心型造鎮大案，低密度森居的建築哲學，讓城市生活也能享有綠意圍繞。(圖／元利四季莊園提供）

豪宅團隊 共築低密度高綠覆社區 
「元利四季莊園」基地面積達12,000坪，包括8棟住宅建築、1棟門廳與1棟獨立休閒會所，全案由素有「豪宅教父」美譽的李天鐸建築師以「把自然帶進來」為核心理念進行擘劃，他將八棟住宅量體退縮至社區邊界，釋放出視野穿透的中庭綠園，並與12,600坪木柵公園無縫銜接，將山林草木的清朗氣息延伸進日常生活。

建築語彙以大樹為意象，屋簷與簷廊猶如枝枒展延，配合格柵、木質色調等自然材質，使建築與環境相融，營造虛與實的樹共生意境。這種設計手法不僅降低棟距干擾，更讓社區彷彿置身於城市綠毯，成就台北罕見的低密度森呼吸生活場域。

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲八棟住宅沿基地邊界佈局，釋放出最大中庭面積，形塑綠意流動的開放內庭。(圖／元利四季莊園提供）

逾2,500坪全齡休閒 國際級度假日常 
社區休閒公設規模超過2,500坪，由頡合設計執行長黃嚴仕及總監江姿瑩領軍規劃，涵蓋全日餐廳、健身房、圖書閱覽室、多功能運動場、室內外雙泳池、KTV、練琴室與微型音樂廳等，宛如一座都市度假村。社區完工後，更將迎來千坪規模的全聯旗艦店進駐，提供便利的日常採買機能，完善全齡生活圈。

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲「元利四季莊園」規劃豐富全齡公設，讓日常生活也宛如度假。(圖／元利四季莊園提供）

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲市場上罕見的室內與戶外雙泳池規劃，且具備綠意景觀優勢。(圖／元利四季莊園提供）

社區直通木柵公園 萬坪綠意就在家門口 
「元利四季莊園」最大特色之一，為社區與12,600坪木柵公園的無縫銜接，住戶能直接從社區步行進入公園，親近湖泊、生態步道與螢火蟲棲地，讓日常散步、親子遊憩與生態教育都能融合四季節氣的自然生活。這樣的城市綠意生活，在台北寸土寸金的環境裡，極為難得。

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲「元利四季莊園」坐落台北市木柵路一段，整體開發面積達12,000坪，並與12,600坪木柵公園相連，成為萬坪社區與自然公園共居的都市森活新典範。(圖／元利四季莊園提供）

15分鐘可達大安信義 交通學區雙優勢
基地位於木柵路一段的「元利四季莊園」，距離興建中的環狀線南環段Y4考試院站約500米，未來可串連大台北交通網絡。現有交通同樣便捷，行駛信義快速道路，約15～20分鐘可達信義、大安生活圈。 周邊教育資源完整，包括中山小學、永建國小與再興中學等明星學府，兼具交通便利性與優質學區優勢，為家庭買方提供理想的成長環境。

元利四季莊園二部曲公開 再掀市場話題
「元利四季莊園」二部曲，承襲元利建設一貫的豪宅規格與自然哲學，以萬坪基地稀有條件、木柵公園的無縫綠意，以及全齡公設的完整藍圖，展現超越價格定位的生活價值。隨著銷售佳績持續累積，「元利四季莊園」已不只是台北城南的新建案，而是以國際級造鎮手筆定義居住品質的全新標竿。在這金秋時節，二部曲的公開，讓此案再度成為台北房市關注的焦點。

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲(圖／元利四季莊園提供）

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲(圖／元利四季莊園提供）

元利四季莊園（圖／業者提供）

▲(圖／元利四季莊園提供）

【元利四季莊園 個案資訊】
坪數規劃｜24．33．43．58．72坪
預約專線｜02 2936 5888
接待會館｜木柵路一段290號．中山小學旁
官方網站｜ www.newland.tw/case/SeasonVillage
建築代銷｜新聯陽機構－新聯昌廣告股份有限公司
建造號碼｜113年建字第0168號
經紀人證號｜(104)北市經證字第02284號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366