輝達備案啟動！　T12傳5月前就開始整合

輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關，傳出替代方案將是北士科T12基地。早在今年5月，CTWANT就報導過，知情人士透露，輝達曾參考過T12和周邊的味丹土地；如今再加碼爆料，今年5月前，就有商仲和土開業者在做T12周邊土地整合，儘管T17、T18卡關，「但備案一直都在」。

輝達進駐北士科T17、T18，因北市府和新壽在解約、轉約間沒共識，甚至對解約金出現高達百億元的認知差距，隨著輝達與新壽的合作備忘錄在10月1日失效，又傳出輝達將轉向印度設總部，引起不小輿論。

中秋連假後首日，北市府趕緊和輝達進行視訊協商，承諾幫忙整合T12和周邊私地，以達到符合輝達3公頃以上的需求，輝達也表達願帶回研究。

其實早在今年5月，輝達執行長黃仁勳公布總部「星群」降落北投士林一帶，卻未直接點出明確地點時，CTWANT就報導過幾種可能選項，並有知情人士當時就透露，「輝達團隊在北士科還曾經評估過距離T17、T18約300公尺外的味丹集團土地，該土地位在北士科新洲美段90、91地號，總面積約為4,194坪，就在T12的旁邊。」而當時，台北市產發局長陳俊安也分析，「T12以單獨來看，可能無法滿足輝達的土地所需，但如果能整合旁邊私地的話，也是選項之一。」

▲攤開北士科地圖，T12由4個地號組成，須和一旁味丹90地號一起整合，才和T17、T18具有同等開發規模，不過T12街廓中就有超過40名以上地主，整合難度高。

如今T17、T18卡關，北市府再提T12整合計畫。根據CTWANT調查，此項備案並非從零開始，知情人士告訴記者，「今年5月、黃仁勳公布總部地點前，就有聞風商仲和在地土開業者在整合T12旁的土地。」而該商仲就是目前服務輝達的高力國際。

承租T12周邊土地的接待中心業者也向CTWANT記者透露，今年大概年初時曾向地主提出續租，但地主拒絕，並指未來打算出售土地。顯見，雖T17、T18是輝達首選，「然(T12整合)備案一直進行著！」

攤開北士科地圖，北市府的T12街廓，涵蓋86、87、88、89地號，形成一個「田」字，87為市有地，86、88主要所有權人分別是開璽、味丹，89則是大魯閣在內等44名地主，但4塊土地加總，也只不過逾2公頃，必須和一路之隔的味丹90、91地號一起整合，才能破3公頃的標準，與T17、T18達到同等開發規模。

世邦魏理仕總經理林敬超就表示，依照他們服務大型國際客戶的經驗，不會只有一個方案，一定還有其他備案，本次各縣市皆積極表達招商意願，後續仍有許多可能性及機會。而就北士科兩塊基地相比，T17、T18基地離捷運站較近，且鄰近舊市區，生活機能較佳，相對地價較高；T12位在新州美段，預計周邊需要更多時間開發成形，但相對而言未來發展腹地廣大，長遠發展前景仍看好。

▲目前「士科大院.」和「達麗河蘊」接待中心就分別坐落在T12街廓中，開璽和味丹的土地上。室）

另有商仲人士指出，輝達先前優先考慮T17、T18，是因為土地為單一地主，又位在社子輕軌計畫路線上，符合黃仁勳所期待的「交通便利」；相較於T12，市府只掌握87地號1,977坪土地，須花時間整合周邊多個私地。不過眼下，首選之地因新壽地上權合約喬不攏，退而求其次重新考慮T12，市府也允諾幫忙整合周邊私地，若整合成功，土地面積相近、又是單一地主，兩者條件已不相上下。

目前來看，包括經濟部也協助盤點全台符合需求的土地，其中還有松山機場旁的松南營區呼聲也很高，T12若再卡關也不擔心，哪邊土地釋出快又好，就挑哪，輝達仍有相當多備案做為與各縣市、各地主的談判籌碼。

而目前新壽也並未正式出局，包括政商關係友好的商總榮譽理事長賴正鎰在內多位知情人士都透露，新壽非常不希望破局，盼能留住輝達在T17、T18。

▲據了解，目前台新新光金控董事長吳東亮（中）親自主導T17、T18案，他本人也高度期盼與輝達的合作不要破局。

賴正鎰說，此案由台新新光金控董事長吳東亮親自主導，吳東亮也是工商協進會理事長，「他也想把台灣環境做好，一定做最大努力協商完成。」他信心滿滿篤定，「預估很快1個月內就會有答案」，並指，「在商場上，今天結婚、明天離婚，後天可以再結婚，都是很正常的。」

也有業者認為，輝達這麼大的企業，執行長黃仁勳親自公布總部落腳地點，一定是有8、9成的把握，不然不會貿然發布，而且當時，黃仁勳也確實並未明講一定會在T17、T 18，目前來看，輝達總部仍會在北士科，只是在哪一塊地而已。

