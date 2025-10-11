法拍蟑螂！　軍工股踩雷被討700萬美元

▲購買法拍不動產建物除了要留意點交、不點交的項目之外，還要注意動產部分的現況。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台股大漲直逼27000點，AI、半導體等科技產業發展擴張，國內廠房土地難求，買家瞄向法拍案，小心踩雷。近期鬧得沸沸揚揚的軍工股網通廠合勤控（3704）遭「法拍蟑螂」索700萬美元天價，董事長朱順一跳出來公開質疑「連科學園區廠商都被這樣對待，企業如何安穩發展」受到注目。

CTWANT調查，合勤控去年5月參加苗栗地院「不動產法拍」案件，以7億6950萬元成功得標位於竹南科學園區原喬信電池、兩棟共約12000多坪的廠辦合一廠房，包含主建物之附屬建物（從物）及附屬設施在內，7月底完成繳款，8月12日取得法院產權移轉證明。

只是在合勤繳完法拍款後，8月起至10月間，即有李姓債權人主張隨廠房存在二十多年的消防、水電、冷氣等設備為其「動產擔保物」，更主張整廠管路電線等皆為其所有，二十多次不斷地派黑衣人、大型怪手等機具，強行佔據機房，斷水電癱瘓廠房。

根據合勤控提供的錄影畫面佐證，該債權人出動大批機具、人員，怪手吊臂升空到四層樓高，直接將黑衣人採取空中運送方式，拆除窗框、破壞鐵門而從四樓進入廠區；或爬窗潛入機電控制室，切斷電力，拆卸管線。

▲合勤控在2024年5月花了約7.7億元，購得位於竹南科學園區的廠房，卻因廠房內的動產擔保而遭債權人強行進入拆除。

不僅如此，合勤控一名在竹南廠工作約30歲、準備結婚的男性員工，甚至受到此案牽累，而發生車禍身亡的憾事，引發全體同仁群起激憤，起因為李姓債權人在10月21日運送一只貨櫃堵住停車場出入，讓該員工下班無法駕駛自己的車輛前往餐廳試婚宴菜，便臨時向人借機車，結果騎駛西濱公路途中發生重大交通意外。

合勤法務長余忞學指出，「廠房點交後，發現動產債權被設定為1,400多萬，經過專業鑑價後，欲出價700萬向對方購買，但對方卻表示『700萬很準，是700萬『美元』」，折合新台幣高達2.1億元……。」

合勤認為這個擔保債權設定金額約1400萬，卻被要求700萬美金，驚覺到公司可能疑遭「法拍蟑螂」的勒索，向負責園區的保二總隊警察報案，起初警方以還未完成產權過戶、民事紛爭為由，派警員到場，直到產權完成移轉之後，曾七次逮捕未經合勤同意入廠人員。

▲合勤控公開被法拍蟑螂索天價過程，圖為合勤法務長余忞學。

同時，合勤因為對方索價條件過於荒唐，不願再協商，訴諸司法處理，對該債權人提出毀損、強盜、入侵、勒索等刑事訴訟30多件，等了一年，換來的僅是在今（2025年）8月底，苗栗地檢署依妨礙自由、侵入住居所等起訴李姓債權人，未見其他重罪案件。

余忞學說，「對方可向法院主張民事債權，但無權刑事入侵住居進行毀損，這群黑衣人卻公然闖入廠區拆除設備，斷水電，霸佔廠房，司法卻讓多數案件一動不動，長達近三個月，幾乎天天報警，警方也未積極作為，不立即逮捕現行犯，提告30多件整整一年沒動靜。」

目前合勤買下的竹南廠作為倉庫使用，對公司營運未有重大影響，但如今也不得不依靠外接發電廠維持部分運作。

