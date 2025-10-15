ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

▲▼淡水,大巨蛋,淡江大橋,興富發,新海城,房市。（圖／業者提供）

▲淡海新市鎮二期通過大巨蛋首輪選址，預計興建可容納5萬名觀眾的跨世代巨蛋，成為北台灣運動觀光新地標。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

新北大巨蛋選址再度掀起熱議！市府指出，淡海新市鎮二期已成功通過第一輪選址，搶下大巨蛋「二選一」門票，未來可望打造一座可容納5萬名觀眾、規模超越台北大巨蛋的跨世代巨蛋基地。地方人士更期待，這項計畫不僅是運動經濟的推手，更能結合交通建設與觀光資源，翻轉淡水城市發展格局。

淡海新市鎮原為北台灣最具潛力的重劃區之一，近年因大型建設逐步到位，從被視為外圍城市到逐漸轉型為「自成一格的生活核心」。不少建商搶進卡位，房價仍維持相對親民，使首購與年輕族群視為「最後一塊能負擔得起的北市生活圈」。

市府團隊日前赴日本考察西武巨蛋，發現其與淡海二期條件相似，認為淡海具備高度潛力。淡江大橋將於2025年底通車，淡北道路預計2029完工，搭配已成型的淡海輕軌藍海線，大幅縮短與北市核心、桃園機場的通勤時間。未來遊客不僅能輕鬆抵達巨蛋看比賽，還可搭配淡江大橋跨河煙火、滬尾藝文園區與北海岸觀光，打造大型國際娛樂與觀光圈。

同時，淡水地區的交通優勢也逐漸顯現。現有淡海輕軌自紅樹林站一路串聯新市鎮，與捷運淡水線相接後，直達北市心臟地帶。未來淡江大橋通車後，更能直接銜接八里與林口特區，形成北台灣西北向的快速通勤廊帶，帶動周邊住宅與商業需求，形成新一波房市動能。

▲▼淡水,大巨蛋,淡江大橋,興富發,新海城,房市。（圖／業者提供）

▲淡海科學城規劃引進AI、綠能、生技等產業，打造北台灣新興科技聚落，帶動就業與經濟成長。

淡海新市鎮不只要蓋巨蛋，還將啟動「淡海科學城」計畫，於二期150公頃土地引進AI、ICT、綠能、生技等產業，國土署攜手經濟部及國科會規劃雙科技園區，預估創造5,000至6,000個就業機會。隨著北士科、關渡科與淡海串聯，北台灣科技廊帶成型，讓淡海不再只是北市的衛星城，而是新北的產業與經濟重鎮。

業界專家分析，淡海二期的規劃方向與竹北、林口相似，但擁有更完整的住宅區與生活機能，加上政府持續推動「產業聚落＋住宅發展」並行的模式，未來將形成人口回流效應。東森房屋研究中心經理葉沛堯也認為，淡海具備山海景觀優勢，加上公共建設成熟，將是下一個高CP值宜居新城。

▲▼淡水,大巨蛋,淡江大橋,興富發,新海城,房市。（圖／業者提供）

▲「興富發新海城」坐落於淡水新市鎮正核心商業區，下樓即達輕軌V10站，鄰近三座大型公園與雙語淡海國小，交通與生活機能一次到位。

近期淡水新市鎮的指標性建案「興富發新海城」，位於淡水新市鎮正核心商業區段，「興富發新海城」下樓就到輕軌V10站，可以快速接軌北捷淡水紅線；區域內擁有三座大型公園，步行100公尺到雙語淡海國小，能讓孩子提早建立國際視野、贏在起跑點。步行750公尺可抵最新開幕的Ocean Square海都心廣場，商業、消費和教育資源全都近在咫尺。

興富發新海城以「百米大基地、海景綠意生活」為概念，基地面積達8177坪，外觀採現代簡約立面，並以低密度規劃營造開闊視野。社區周邊綠地環繞，擁有新市鎮少見的寬敞棟距與充足採光。戶型設計以21至35坪的2至3房為主，符合首購與小家庭需求，建材則兼具機能與質感。

公設部分更找來萬豪集團御用設計團隊P.I.A操刀，打造挑高迎賓大廳、景觀泳池等五大主題全齡公設，讓回家就像在度假。社區內部更規劃飯店式物業管理，提升居住安全與便利性。

生活圈方面，除了海都心商場外，周邊尚有家樂福、全聯、美廉社等商場，滿足日常採買需求；醫療部分有淡水馬偕紀念醫院提供完善照護；周邊亦鄰近滬尾藝文園區、沙崙海水浴場及漁人碼頭，讓休閒與文藝氛圍兼具。

興富發新海城擁有8177坪壯闊基地，規劃21至35坪的2到3房的住家空間，加上低首付的付款方式讓首購和年輕族群有機會可以圓夢成家。公設部分更找來萬豪集團御用設計團隊P.I.A，打造五大主題全齡公設，讓回家就像在渡假。搭配低首付的訂簽25萬起方案，讓年輕家庭輕鬆圓購屋夢，實現居住正義與生活品質的雙贏。

隨著交通建設、科技園區與巨蛋計畫的推進，淡海新市鎮正迎來黃金轉型期，未來可望成為北台灣兼具居住品質與發展潛力的新核心，對自住與長期置產族群而言，無疑是上車最後倒數的關鍵時刻。

