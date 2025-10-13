「獨居老人宅」10年翻倍增　全台破65萬戶

▲僅老年人口居住宅數達85萬宅，僅1名老人居住的「獨老宅」達65.5萬宅。（示意圖／CFP）
記者項瀚／綜合報導
全台高齡化問題難解，僅老年人口居住宅數達85萬宅，僅1名老人居住的「獨老宅」達65.5萬宅，對比10年前都出現翻倍成長。房仲專家表示，這波「高齡海嘯」不僅衝擊社會結構，更將是未來房市供需的關鍵。
住商機構盤整內政部資料，全台截至Q1止，僅老年人口居住宅數達85萬宅，僅1名老人居住宅數達65.5萬宅，兩項數據相較10年前同期，都有將近翻倍成長。
進一步觀察六都老年人口居住宅數，其中新北老年宅暴增至16.5萬宅，宅數為全台冠軍，且較2016年增幅達107.6%。桃園則是成長力道最驚人，截至今年老年宅達6.7萬宅，相較2016年同期增長127.7%。
在獨老宅部分，桃園也成為六都中成長力道最驚人縣市，Q1暴增至5.2萬宅，漲幅達132.2%。另外新北、台中增幅也超過100%。
▲都暨全台老年人口居住宅數統計。（表／住商提供）
桃園老人宅、獨老宅增加最多，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「該區除了年輕人口外移，由於近年來推案量大，分戶趨勢明顯，致使長輩獨居比例增加。」
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「六都老人宅數普遍增長，顯示人口老化與家庭結構轉變的壓力正在顯現，其中北部城市子女分戶、長輩獨居比例高；中南部則隨地方人口老化，老人宅數量也正快速攀升。」
整體來說，徐佳馨表示：「高齡住宅需求的快速成長，將帶動市場對電梯產品的青睞，並增長對醫療資源的需求，也勢必影響房市結構，為市場帶來不一樣風貌。」
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「現在年輕人傾向寧可買小一點，也想入手公設更豐富的社區大樓，對於長輩來說，爬樓梯也屬實是硬傷之一，實務上不少中年以上的族群都考慮從公寓換到電梯大樓，這也體現出公寓房價出現漲少、跌多的現象。」
