ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中北區驚見「完美街景」沒違停、老招牌！他嘆：1條線害走鐘

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

▲Cheap覺得紅線很突兀。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬網紅Cheap長期關注台灣交通議題，他13日貼出台中北區街景，稱幾乎完美「沒有違停、老舊招牌、鐵窗，也有人行道」，但一條鮮紅路邊線條讓畫面瞬間走鐘。他直指台灣紅線「存在的形式太粗暴」，與米色、水泥灰街景衝突，「就像穿著緊身小丑裝亂入會議現場。」

Cheap文中以「#紅線街景殺手」開頭，指出台中北區「幾乎完美」，沒違停、老舊招牌、鐵窗，也沒有亂七八糟的電線杆、盆栽、雜物，還有人行道，理論上會很像日本的住宅區，卻被一條線破壞視覺，「一看還是很台灣，原來是那條紅線。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他形容，在一堆米色、水泥灰之間，蹦出一條鮮紅的東西，「就像穿著緊身小丑裝亂入會議現場，太突兀了。」接著，他提到「#日本不畫紅線」，原則是「日本沒說可以停，就是不能停；台灣是沒說不能停，那就可以停」，且「日本警察真的會抓」。

最後他還提到歐洲也不畫紅線，而是多用「標誌牌」，至於英國雖會畫線，但是是採「低飽和的黃色，讓它與瀝青融為一體（也有醜紅線，但少）」。他強調，自己不是反對紅線存在，「台灣紅線存在沒問題，但存在的形式太粗暴，看起來太cheap了。但我沒說要改，可以繼續cheap下去，這才是台灣感性。」

貼文引發討論，許多人紛紛感嘆，「沒有了紅線就變一排車停在那了」、「這些一律稱為『台灣感性』」、「台灣最大的問題就是一堆喜歡玩『灰色地帶』」、「沒有違停的時候就都沒違停，但只要有一台違停，就會停整排」、「台灣的城市真的很缺乏整體性的景觀設計。」

關鍵字：紅線台中街景違停人行道鐵窗Cheap

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日本新建住宅「窗戶減少、變小」成趨勢　這3大考量是主因

近年日本新建獨棟住宅中，窗戶數量減少、面積縮小的趨勢明顯。專家與業界指出，這不僅能降低建築成本，還可提高住宅隔熱性、阻擋夏季熱量入侵、保障個人隱私、防止犯罪入侵，顯示「窗戶越大越好」的傳統觀念正在逐步改變

4小時前

新美齊：明年房市若政策不鬆綁，只剩個案表現

新美齊總經理紀榮村表示，政府今年9月推出兩項政策「水龍頭」，包括新青安貸款不納入銀行放款限制，以及放寬換屋期限，為房市帶來正面訊號。他期望未來能有更多配套措施，讓市場回歸正常發展；若明年政策未再鬆綁，房市表現仍將以個案為主，但剛性需求依舊存在。

5小時前

免費給房客多住一個月　房東一開門驚見「屋內慘況」氣炸

一名房東在社群媒體上發文抱怨，因為體諒房客難處，心裡想著「做人留一線，日後好相見」，大方答應讓房客免費多住一個月，沒想到交屋當天，打開門一看，屋內慘況讓他當場氣到說不出話。

5小時前

台中北區驚見「完美街景」沒違停、老招牌！他嘆：1條線害走鐘

百萬網紅Cheap長期關注台灣交通議題，他13日貼出台中北區街景，稱幾乎完美「沒有違停、老舊招牌、鐵窗，也有人行道」，但一條鮮紅路邊線條讓畫面瞬間走鐘。他直指台灣紅線「存在的形式太粗暴」，與米色、水泥灰街景衝突，「就像穿著緊身小丑裝亂入會議現場。」

6小時前

「這間房子以後是妳的」！口頭承諾「少做這些事」　多繳稅還無效

「這間房子以後是妳的了。」陳小姐多年陪著重病的母親，這句話她聽了無數次。心裡也想著照顧母親多年，留個祖厝並不為過。直到母親離世，外縣市的兄弟姐妹回來，在靈堂低聲提醒：「房子不是妳的名字，我們要怎麼分？」她才驚覺那些承諾，在法律面前什麼都不是。

7小時前

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

現在年輕人很多不婚不生，買房反而讓生活品質下降，寧願把錢拿去玩樂享受，就有一名25歲的網友表示，最近朋友都在討論買房，就連家庭群組也在談論此事，媽媽甚至還說「同學都買了你還在等什麼？」讓她壓力山大，貼文曝光，掀起網友討論。

7小時前

路邊「常見一整排」集體消失！重劃區最明顯　專家吐內幕

自央行去年9月祭出第七波信用管制後，房市買氣明顯下滑，市場觀望氣氛濃厚，房價漲勢也趨緩。房產專家何世昌坦言，這段時間路邊的建案廣告看板和傳單人員都變少了，尤其重劃區更加明顯，「以往一到假日，舉牌員排排站在路邊，現在幾乎全員消失了。」

8小時前

限貸令鬆綁房市回溫　豐邑30週年購屋優惠加碼助攻

上市品牌豐邑集團看準市場轉折點，在30週年最後一季，選定高雄「豐邑TOP+」祭出堪稱豐邑史上最超值的購屋優惠方案，即日起至12月31日止，購屋民眾可選擇「2房升等3房2衛」或「限量10戶超級廣告價」，另有「好優Dai挺成家方案」提供客製化的彈性付款規劃！

8小時前

老公寓「不到1000萬」值得買嗎？　網點名1縣市：其他免談

買房前要考慮的事情有很多，包含交通、生活機能、屋齡等等，近日就有網友表示，她的同事看中一間老公寓，優點是住在那邊真的很方便，但缺點就是屋齡高，還要花不少錢裝潢，因此她就想知道，這樣真的值得買嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

8小時前

元利四季莊園800戶熱銷口碑延燒　二部曲全新登場！

自2024年第三季推出以來，「元利四季莊園」締造熱銷超過800戶的亮眼佳績，銷售速度穩健，內政部實價登錄筆數也已突破750筆，公開透明的數據，顯示產品規劃與地段價值深獲市場認同。購屋族除了橫跨雙北核心行政區，包括大安、信義、文山、新店、中永和等，更吸引來自桃園、新竹、台中與南台灣的買方專程前來，印證此案已成為全台矚目的造鎮指標大案。

9小時前

【公車變擂台】女通緝犯拖鞋狂巴！阿伯無影腳狠踹反擊

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

太平人口擠下南屯　未來2年「供..

百座「太空玲瓏屋」被消失　驚見..

24.8億整合成功　「泛土地公..

輝達總部卡關　房產專家：新壽已..

市場附近新大樓「長輩點頭」！一..

路邊「常見一整排」集體消失！重..

老公寓「不到1000萬」值得買..

嘉義透天厝「開價5580萬」太..

學區房不香了　他曝買房「靠近1..

萬里荒廢「飛碟屋」求售1680..

ETtoday房產雲

最新新聞more

日本新建住宅「窗戶減少、變小」..

新美齊：政策若不鬆，房市明年仍..

免費給房客多住1個月　房東進屋..

台中北區驚見「完美街景」　他嘆..

房子口頭說給你？少做這些事　多..

25歲還沒買房　妹子焦慮爆

路邊「常見一整排」集體消失！重..

豐邑30週年購屋優惠加碼助攻

老公寓「不到1000萬」值得買..

元利四季莊園800戶熱銷口碑延..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366