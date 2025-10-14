台中北區驚見「完美街景」沒違停、老招牌！他嘆：1條線害走鐘

▲Cheap覺得紅線很突兀。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬網紅Cheap長期關注台灣交通議題，他13日貼出台中北區街景，稱幾乎完美「沒有違停、老舊招牌、鐵窗，也有人行道」，但一條鮮紅路邊線條讓畫面瞬間走鐘。他直指台灣紅線「存在的形式太粗暴」，與米色、水泥灰街景衝突，「就像穿著緊身小丑裝亂入會議現場。」

Cheap文中以「#紅線街景殺手」開頭，指出台中北區「幾乎完美」，沒違停、老舊招牌、鐵窗，也沒有亂七八糟的電線杆、盆栽、雜物，還有人行道，理論上會很像日本的住宅區，卻被一條線破壞視覺，「一看還是很台灣，原來是那條紅線。」

他形容，在一堆米色、水泥灰之間，蹦出一條鮮紅的東西，「就像穿著緊身小丑裝亂入會議現場，太突兀了。」接著，他提到「#日本不畫紅線」，原則是「日本沒說可以停，就是不能停；台灣是沒說不能停，那就可以停」，且「日本警察真的會抓」。

最後他還提到歐洲也不畫紅線，而是多用「標誌牌」，至於英國雖會畫線，但是是採「低飽和的黃色，讓它與瀝青融為一體（也有醜紅線，但少）」。他強調，自己不是反對紅線存在，「台灣紅線存在沒問題，但存在的形式太粗暴，看起來太cheap了。但我沒說要改，可以繼續cheap下去，這才是台灣感性。」

貼文引發討論，許多人紛紛感嘆，「沒有了紅線就變一排車停在那了」、「這些一律稱為『台灣感性』」、「台灣最大的問題就是一堆喜歡玩『灰色地帶』」、「沒有違停的時候就都沒違停，但只要有一台違停，就會停整排」、「台灣的城市真的很缺乏整體性的景觀設計。」