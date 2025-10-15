六都＋竹市總銷大減26%　台南逆勢衝出歷史新高

▲六都買氣退燒，唯台南逆勢創新高。（圖／記者陳致平攝）
數字科技旗下《591新建案》最新統計顯示，今年第3季即使政府釋出多項利多，六都及新竹縣市新建案總銷金額仍僅約新台幣4938億元，較上季減12%、年減26%，買氣明顯降溫。房市陷入「低供給、低成交、低關注」冷清格局，預估全年買賣移轉棟數恐跌破30萬棟，新案總銷將失守2兆元大關。
《591新建案》指出，第3季平均開價與成交價分別為每坪60萬元及56萬元，皆較前季收斂，全台平均議價率微升至7.2%。雖然建商願意讓利，但賞屋人潮持續下探，顯示消費者普遍觀望。
整體延續上半年低迷，即便有新青安貸款放寬、換屋期限延長等政策，仍難扭轉頹勢。除非建商端出具吸引力的讓利方案，否則市場買氣難回溫，第4季恐維持盤整，推案更趨保守。
六都中，台北市僅28案進場、總銷約802億元，年減近五成；北士科重劃區指標案吸引賞屋潮，平均每週逾50組參觀，但其他區域人煙稀少。
新北市總銷創近一年新低，惟剛性需求仍撐盤，開價與成交價穩守6、7字頭，新店大坪林、七張生活圈甚至出現預售案破百萬元。南部以台南最亮眼，受重劃區大型建案帶動，第3季總銷突破850億元，創歷史新高。
《591新建案》總結，利多釋出未能激起買氣，房市短期仍陷「三低」循環，全年移轉棟數恐跌破30萬棟，新案總銷金額恐難逃跌破2兆元命運。
